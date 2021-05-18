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屏市民生路3大路口設左轉保護時相　有效降低車禍籲依號誌行駛

▲屏東市民生路3大路口設置左轉保護時相，有效降低車禍發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東市民生路與復路的左轉保護時相號誌 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣交通事故居高不下，2020年交通事故死傷人數有2萬2966人，每10萬人的死傷人數達2815人，其中事故率最高的是屏東市，而前10大肇事路口更有5處位於屏東市的民生路段，分析原因，除駕駛人疏忽未注意車前狀況外，左轉彎汽車與直行機車的側撞更是肇事主因。

▲屏東市民生路3大路口設置左轉保護時相，有效降低車禍發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼易肇事路口、交通狀況。

▲屏東市民生路3大路口設置左轉保護時相，有效降低車禍發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣政府警察局有鑑於此，去年於民生東路與瑞光路口（第5名），經公路總局第三區養護工程處的協助，以道路偏心的設計，規劃一個左轉專用車道，配合增設號誌左轉保護時相，結果在今年不但降低路口交通事故件數達到50%以上，更大幅增進行車效率。

因此，自5月13日起，縣警局接連完成屏東市民生復興（第1名）、民生廣東（第9名）及民生歸仁（第3名）等路口的道路偏心與左轉保護時相的設置，配合上下班時段加派警力疏導車流，數據顯示近期未有交通事故發生。

警方說，這些改善路口中，以民生復興路口的改善最為艱鉅，由於復興路路寬不足，警察局先是以違規停車的科技執法改善了復興路的車道遭占用的問題，又協調遷移了公車站牌及計程車招呼站，而規劃左轉專用道的空間，另為了車流續進調整了復興路、民生路的號誌時制，重新配置了民生路與中華路的車道佈設改善汽機車混流風險，有效降低事故發生。

縣警局長李文章表示，增加路口的號誌時相，能減少不同行向車流的衝突，雖會延長號誌週期，影響行車效率；若能有效降低交通事故的發生，這樣的效率損失應該是值得的。未來警方會陸續推動屏東市建國和生路口、自由民生路口、自由復興南路口、中正勝利及中正瑞光路口的號誌及路型的調整改善，並逐步到各鄉鎮，籲請各路權機關屆時共同協助，以有效降低交通事故發生，確保民眾生命財產安全。

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