被爆要求官兵「戴口罩睡覺」　國防部發聲了！

▲立委爆：國防部要求官兵戴口罩睡覺。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，時代力量立委王婉諭18日在臉書揭露，她向國防部詢問營區內的寢室如何防疫，國防部回覆「會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺」。對此，國防部回應，各項防疫作為都是依照中央流行疫情指揮中心防疫的指導，保持高度警戒，以高標準的態度來執行，並強調沒有睡覺要戴口罩這項要求。

王婉諭指出，國防部在指揮中心已宣布雙北升至三級警戒後的決策混亂，返不返營說法前後不一，宣布要收假後，役男聚集在台北的自由廣場等候返營專車時，雖然有戴口罩，卻超過百人聚集，甚至引來警方取締、蒐證。

王婉諭說，目前多數營區環境沒有辦法遵照防疫標準，因為照表操課的關係，役男根本無法好好戴口罩，用餐是共餐模式，且就寢空間是床位間隔非常接近的情況，詢問國防部卻得到：「會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺」回應。

對此，國防部回應，面對疫情的嚴峻考驗，國軍嚴陣以待，但是各項的防疫作為，都是依照中央流行疫情指揮中心防疫的指導，保持高度警戒，以高標準的態度來執行，以降低感染的風險，目前包括化學兵、醫護都在全力以赴，全力協助縣市政府防堵疫情。

國防部強調，國軍一切的防疫作為，都是遵照中央流行疫情指揮中心的標準執行，但並沒有睡覺要戴口罩這項要求，國防部也會請專業醫護人員到各單位瞭解協助，如果有不適當的情形，會立即給予協助及指導。