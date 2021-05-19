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暖！感謝醫護辛勞　台南飲品店送百杯飲料打氣！

▲台南飲料業者體恤醫護人員辛勞，在市議員陳怡珍、周麗津等人陪同下，送100杯飲料至郭綜合醫院，為醫護人員打氣。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南飲料業者體恤醫護人員辛勞，在市議員陳怡珍、周麗津等人陪同下，送100杯飲料至郭綜合醫院，為醫護人員打氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

疫情升高，全台醫護人員在第一線為台灣守住疫情，台南飲料業者體恤醫護人員辛勞，在市議員陳怡珍、周麗津等人陪同下，5月18日送100杯飲料至郭綜合醫院，為醫護人員打氣，飲料由郭綜合醫院副院長楊惠琳、公關室高級專員蘇悅中、督導吳淑芳接下，並頒發感謝狀給業者，場面非常溫馨。

台南市議員陳怡珍、周麗津，接到「哞熹哞熹」飲料店負責人廖勝宏來電，想送愛心給醫護人員，馬上協助聯繫，促成這一段暖心的互動。陳怡珍說，全國疫情警戒升2級、雙北3級，醫護人員承受相當大的防疫壓力，雖然只是一杯飲料，卻有滿滿的心意，台灣目前壟罩在疫情高峰的焦慮之下，正需要這樣的正面能量。

在這100杯飲料的標籤上，還打上「醫護人員辛苦了！」、「台灣加油！」等標語。周麗津說，很感動飲料店業者的善心，醫護人員已經為台灣防疫努力了一年多，接下來面對更大的挑戰，希望大家要給他們更大的鼓勵。

廖勝宏表示，醫護人員真的很辛苦，透過小小的心意給醫護人員加油，讓他們知道社會真的很感謝他們的辛勞和付出。他也希望拋磚引玉，讓更多人一起挺醫護。

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