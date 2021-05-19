「沒口罩手帕遮臉」好心女神救援　健忘男90度鞠躬！5千人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情升溫之後，大多數人都會配合戴口罩出門，但有時還是有人會忘記。一名女網友18日在臉書「爆廢公社」PO文表示，遇到一位外出忘記攜帶口罩的男子，打算用皺巴巴的手帕遮住口鼻，她馬上拿出一個全新的口罩遞上去，對方不僅立刻戴上，還對她90度鞠躬致謝，超暖心的故事也感動超過5400名網友，「我們的國家要更好，需要善良的連結，引起蝴蝶效應，就一定能一起度過難關。」

▲原PO送給男子一個口罩。（示意圖／記者許立昕攝）

原PO提到，當時工讀生提醒要戴口罩，男子才發忘記攜帶口罩出門，口袋翻來翻去只有一條皺巴巴的手帕，只好趕緊拿出來遮住口鼻，她見狀便從包包裡拿出一個全新的口罩遞上去，「他接過馬上戴上，然後對我90度鞠躬致謝。太隆重了，害我有點小尷尬，呵呵～」

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原PO坦言，自從疫情升溫以來，經常看到有人抨擊誰沒戴口罩、店員沒有勸導之類的文章，實在太灰暗了，其實不必這樣，畢竟有些人不是真的惡劣，只是當下被嗆，難免會腦羞成怒，「我習慣包包裡攜帶5個以上的口罩，需要時自己可用，也可幫人解圍」，至今已經送出200多個口罩，雖然這只是小錢，但能減少一點社會衝突，就覺得很值得。

▲大多數民眾外出都願意配合戴上口罩。（圖／記者姜國輝攝）

這篇文章公開不到一天，就吸引超過5400名網友留言直呼感動，「我包包裡也會多帶，大人、兒童都有，就怕有人忘記被限制不得進入特定場所，期待以後也能幫助更多人」、「遇過阿伯走路去診所看病，因為沒有口罩進不去，我就拿一個給阿伯戴，他看診完還硬要給我錢，我跟阿伯說，『一起做好事就好，錢真的不用了』」。

而原PO隨後也在文末補充表示，很高興收到這麼多回應，還有許多人說以後外出要多帶幾個口罩，希望能幫到別人，「我們的國家要更好，需要善良的連結，引起蝴蝶效應，就一定能一起度過難關。」