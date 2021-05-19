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南警製作防疫打假懶人包　3步驟預防假疫調騙個資

▲台南市警局特別於臉書粉絲專頁發布防疫打假懶人包，提醒民眾如果接到疫調電話，如何3步驟預防個資詐騙。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局特別於臉書粉絲專頁發布防疫打假懶人包，提醒民眾如果接到疫調電話，如何3步驟預防個資詐騙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應疫情升溫，各項疫調工作也隨之進行，如民眾有與確診者接觸，就會被匡列為通知對象，由衛生機關調查相關基本資料，近日傳出有詐騙集團假藉疫調名義，致電要求民眾回報個資的新詐騙手法，台南市警局特別於臉書粉絲專頁發布防疫打假懶人包，提醒民眾如果接到疫調電話，如何3步驟預防個資詐騙。

警方說，第1個步驟是「先詢問」，衛生機關打電話疫調時，疫調人員都會介紹自身單位、職稱、姓名及聯絡方式，取得民眾信任，才開始詢問民眾個資，如果電話中疫調人員沒有告知自身的資訊，一定要先詢問，如果支吾其詞，可能就是詐騙。

接著步驟是「後查證」，詢問來電者資訊後，市警局提醒民眾可以暫時先掛斷電話，之後反向查詢衛生機關的電話後，致電核對詢問剛剛疫調電話中所詢問的資訊，是否有這個單位？有這位疫調人員？自己是否被通知匡列？加以查證。

最後是「再回電」，如果反向查詢後的資訊正確，確認自己為被衛生機關匡列的對象後，就可以回撥給疫調人員，告知相關個人資料，通常疫調人員會詢問民眾的姓名、地址、連絡電話以及接觸史。

台南市警局提醒大家，疫情期間詐騙集團也會更改劇本，伺機行騙，為避免受騙，請各位市民朋友可以追蹤台南市警局臉書粉絲專頁，即時更新疫情詐騙案例，如果接到疑似詐騙電話，可以撥打165全民防詐騙專線詢問，或是直接找就近的警察機關或派出所詢問，市警局提醒民眾，非常時期戴口罩、勤洗手並保持安全距離，一起團結防疫，共同守護。

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