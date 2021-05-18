快訊／床位間隔不夠！　國防部被爆要官兵「戴口罩睡覺」

▲立委爆：國防部要求官兵戴口罩睡覺。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，時代力量立委王婉諭18日在臉書揭露，她向國防部詢問營區內的寢室如何防疫，國防部回覆「會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺」，此外，國防部也指出，會把密切接觸者關在一起自主管理，再請CDC篩檢，但無法確保一人一室。

王婉諭表示，上週日軍事訓練役們被通知必須收假返營，但當時指揮中心宣布進入三級警戒，室外理論上不得超過10人群聚，然而，從收到的陳情影片卻看到，這些軍事訓練役們聚集在自由廣場，雖然戴了口罩，但卻沒有保持社交距離，現場超過百名的人數聚集，甚至還引來了警方取締、蒐證。



王婉諭指出，今天辦公室同仁致電國防部之後，卻只得到推諉、卸責，第一時間說上週日自由廣場沒有群聚、沒有引來警方關切，直到辦公室拿出附近分局的蒐證證據後，才改口表示「可能要跟一線同仁了解」。



王婉諭也表示，對於其他質疑，國防部的回應更是匪夷所思，例如，針對自由廣場超過百人的群聚有疑慮一事情，國防部回覆「沒有群聚，大眾交通也都超過百人」。

至於就寢時如何防疫？國防部指出，會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺；國軍若確診怎麼辦？國防部回覆，會把密切接觸者關在一起自主管理，再請CDC篩檢，但無法確保一人一室。



王婉諭強調，今天宣布全台停課，就是為了要儘速遏制疫情的散播，在這樣的情況下，民眾們自主在家不外出，企業也盡量讓員工在家工作來避免染疫風險，但國軍卻完全狀況外，不僅決策機制失靈，更讓無數軍人們暴露在染疫風險之下。

王婉諭鄭重呼籲國軍，正視軍中防疫措施，不要讓保衛國家的軍人們，反而成為防疫破口。