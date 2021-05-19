上班15小時只喝2次水！醫護揭真實狀況「不要再喊幾週解除了」

▲台灣本土疫情升溫，對第一線醫護造成龐大壓力。（示意圖／非當事人／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣本土疫情爆發，第一線醫護人員承受極大壓力。有護理師在PTT透露，他們4點上班前喝水，第二次喝水是晚上7點多吃飯，結果12點下班時想上個廁所，卻沒什麼尿，「因為都變成汗，悶在隔離衣還有N95面罩裡了」，真的很想拜託大家，「不要再喊什麼幾個禮拜解除，我真的不敢聽」。

有網友近日以「醫護人員，這一年半過著怎樣的生活」為題，在PTT提問指出，台灣先前身為防疫模範生，醫護人員這一年半是不是被台灣人愛戴，接受著台灣人英雄式注目禮，得到人人敬重的社會地位呢？

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對此，一名護理師16日回應，其實大部分病人都沒想過要道謝，只遇過一床家屬寫卡片幫他們加油打氣，「她是病人的媽媽，是外配，但她不會寫中文，只能託人代筆，路上遇到她，她還會停下摩托車跟我們打招呼，台灣同胞咧？哈！」

該護理師透露，疫情爆炸的第一天，他們凌晨4點上班前喝水，第二次喝水就是晚上7點吃晚飯的時候，後來12點下班，想說上個廁所，卻沒什麼尿，「因為都變成汗悶在隔離衣跟N95還有面罩裡」。

他表示，他們醫護1年多前被擋出國，還要照顧出國玩回來中鏢的人，而且中間發生2次院內感染事件，都讓大家誠惶誠恐、小心翼翼，「是阿，撇除被逼出國工作的人，其他人也不是故意要染疫的，但誰會故意呢？誰讓他們被病毒有機可乘呢，怪我囉？」

他說，他所在的醫院單位有一間外科唯二的負壓隔離病房，因此所有需要開刀的疑似個案都會送過來。在這一年多的時間裡，他已經當過2次主責護理師，但直到上個月才第一次領津貼，「下班後手洗兩百次，眼鏡洗完才回去，中途什麼地方也不敢去，年初光要不要回家過年都苦惱好久...」

這位護理師說，他看別人的足跡都是東玩西玩，但他們醫護每次疫調足跡都是「醫院→買飯／生活用品→回家」，讓他笑著笑著就哭了，「本來想說放暑假，終於可以回家幫媽媽過生日，現在哪裡都去不了了。」

▲這名護理師透露，前幾天疫情爆發首日，他工作15小時才喝2次水。（示意圖／123RF）

話鋒一轉，他也無奈表示，「拜託一下，不要再喊什麼幾個禮拜解除什麼鬼的，我真的不敢聽，第三天而已就已經這樣了，之前笑人家蓋方艙是組合屋，現在以為加個『升級版』就比較厲害嗎？」

許多網友看完紛紛回應，「辛苦了，你們是英雄」、「最辛苦的往往是基層」、「叫某些職業來看看，什麼才叫身心疲憊」，但也有人噓「怎麼還繼續做？不辭職？」、「在意卡片也太無聊」、「我也很感激，但沒特別寫卡片不是該被鞭撻的事吧？」

對此，原PO回應，「你們可能覺得卡片是小事，但對我們來說，是可以訂在公布欄上、讓大家路過笑一下，然後繼續工作的大事。因為我們什麼都沒有，只剩你們的感謝了。」

最後，原PO也呼籲，希望大家沒事別出門，即便出門也要把口罩戴好，回家馬上洗手消毒、洗澡，別跟著網路上太過激的言論起舞，「只要好好做，我們一定可以撐過這一關！」

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