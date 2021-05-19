獨／沒戴口罩被檢舉！老闆怒嗆「扣員工獎金」：直到吹哨者自首

記者林昱萱／採訪報導

新冠肺炎疫情持續升溫，接連幾日本土案例激增，但日前卻傳出某間公司的老闆，因為沒戴口罩遭到員工檢舉，竟然因此惱羞成怒，在群組中爆氣提出條件要員工達成，否則就要扣除員工的獎金，直到該名檢舉的同事自首為止。

▲老闆沒戴口罩被檢舉，竟然逼迫吹哨者自首。（圖／民眾提供）

據了解，該名老闆因為沒依照規定戴口罩，遭到旗下員工匿名檢舉，怎料該名老闆並未檢討自身過失，反而在公司LINE群組內大發飆痛批，「你們有人打電話報警，說我沒有戴口罩」，而該名老闆更是爆氣直言，「所有人即日起下班前發LINE給我，告訴我今天做了什麼，也就是工作日誌，我每天都要看，少發一次就扣獎金800，一個月超過3次就免職。」

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另外，該名老闆還補充，就算是出差的同事也依舊一樣，而最後老闆還在群組撂下狠話嗆聲，「直到報警那個自首為止。」囂張的言語讓網友實在看不過眼，因此匿名向《ETtoday新聞雲》記者爆料，才讓全案因此曝光。

據了解，該公司日前就有自稱前員工的鄉民在網路上爆料，該老闆會遲發薪水、規定隨時改，還不尊重女性員工等，於PTT上被爆料出諸多黑料，如今又傳出因不戴口罩被員工檢舉而爆氣的消息，更讓外界感到相當震驚。

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