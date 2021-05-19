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加州女彩券中7.6億　竟整張丟洗衣機全毀！　結局爽到超商

▲▼女子買彩券中大獎，彩券卻被丟進洗衣機攪爛了。（圖／取自免費圖庫WUNDER STOCK）

▲女子買彩券中大獎，彩券卻被丟進洗衣機攪爛了。（圖／取自免費圖庫WUNDER STOCK）

記者胡萱廷／綜合報導

許多民眾會到彩券行購買刮刮樂，試手氣。美國加州一名女子在超商買了一張《超級樂透》(SuperLotto Plus)彩券，開獎後幸運的中了2600萬元（約台幣7.6億元）的頭獎，但是她竟然粗心大意的放進洗衣機一起洗，結果整張彩券被「洗爛」無法領取獎金，令她相當崩潰。

《美國廣播公司》報導，美國加州有一名女子先前買了一張《超級樂透》的彩券，想不到開獎後，她幸運中了美金2600萬元（約台幣7.6億元）的頭獎。然而，中獎規定必須在開獎後180天之內領取獎金，一直到該期彩券的最後領獎日，卻遲遲等不到女子出現。

報導接著指出，這名女子在去年加州洛杉磯諾沃克市的一間超商買彩券，而店員接受媒體訪問時談到，最近有遇到一名顧客，曾來詢問「彩券被洗爛了該怎麼辦？」事後，該間超商的經理也證實此事，並透露這名女子是超商的常客，跟店員們都很熟。

根據加州彩券規定，無法只憑監視器畫面證明女子買了彩券，必須持有正反面照片才能佐證，因此，彩卷商依規定處理，將頭獎中的1970萬美元（約台幣5.62億元）捐給當地公立學校，而售出彩卷的超商，可獲得13萬美元（約台幣365萬元）的紅利。

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