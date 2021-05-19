短裙辣媽遭狂毆20拳　踹到「口鼻爆血」慘況曝！女兒一旁驚恐目睹

▲美國年輕媽媽帶女兒到披薩店用餐卻遭狂毆。（圖／翻攝自推特／@cristjdiaz）

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州一家披薩店發生恐怖襲擊案件，一名25歲女子肯妮蒂（Brittany Kennedy）當眾毆打22歲的年輕媽媽布羅德華特（Emily Broadwater），女童看到自己的母親遇襲想出手相救，一名旁觀者及時把女童拉開，但卻沒人阻止這場悲劇，最後布羅德華特一路從店內被打到店外，從地上爬起時口鼻已經鮮血直流。

現場影片傳送門

●內含暴力畫面，觀看前請仔細斟酌

▲女童試圖阻止母親遭受暴行，一旁民眾趕緊將她拉走，以免女童受傷。（圖／翻攝自推特／@cristjdiaz）

根據《紐約郵報》報導，美國連鎖披薩店「Little Caesars」是僅次於必勝客與達美樂披薩的第3大披薩業者，但喬治亞州奧古斯塔市（Augusta）的一家分店卻未能阻止一場嚴重鬥毆事件。現場影片中可以看見，身穿黑色上衣、桃紅色長褲的肯妮蒂主動發起攻擊，穿著墨綠色背心、牛仔短裙的布羅德華特就這樣在女兒的面前被拖到地上狂毆。

▲布羅德華特遭狂毆超過20拳，還被拖到店外。（圖／翻攝自推特／@cristjdiaz）

頭上繫著粉色蝴蝶結的女童年紀尚小，看見自己的母親被打，趕緊衝上前去試圖拯救母親。此時，有人大喊，「將孩子拉走」，隨後女童就被一名旁觀者從這場混戰中拽了出來，但沒有人出面阻止這場暴行。接著肯妮蒂越發狂暴，不僅對布羅德華特猛揮超過20拳，甚至將她一路拖行到店外並摔在地上，下秒開始出腳狂踹她的頭部。最後布羅德華特哭著站了起來，滿口鮮血地哭喊，「我的孩子！」

▲布羅德華特最後被連踹3腳，口鼻爆血。（圖／翻攝自推特／@cristjdiaz）

據報導，目前尚不清楚這場紛爭的起因，但警方報告指出，布羅德華特下唇撕裂、嚴重腫脹，不過她拒絕坐救護車前往醫院就診，於此同時，當地治安官辦公室以襲擊他人的指控對肯妮蒂發布了通緝令。目擊者威拉德（Dean Willard）表示，如此對待一名帶孩子的女子是不正確的。另一名目擊者強森（Charles Johnson）則說，她們應該用不同方式處理事情，而不是在公共場合中這樣做。

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