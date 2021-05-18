台大醫院院長駁斥院內感染　柯文哲：對台灣醫療有信心

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，外傳台大醫院有院內感染隱憂，台大醫院院長吳明賢18日嚴正駁斥，強調院內千名住院患者採檢皆無陽性，確診都是在急診或轉診篩出，急診採檢陽性率達1成。對此，台北市長柯文哲表示，在台灣的所有部門當中，他還是對醫療部門最有信心。

▲台北市長柯文哲出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）



新冠肺炎本土病例快速增加，吳明賢17日發出公開信向院內醫護信心喊話，卻傳出院內篩檢發現多名確診，且住院前未篩檢，引發院內感染隱憂。吳明賢18日嚴正駁斥，強調台大醫院很早就擴大篩檢，已針對院內1000多名常規住院患者篩檢，結果並無陽性，台大醫院也沒有住院後才確診的狀況。

台北市政府18日下午緊急召開防疫記者會，由柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席。柯文哲表示，他現在不是台大醫院的員工，所以並沒有看到該份公開信。

柯文哲指出，新冠肺炎最標準的潛伏期是2至7天發病，從14日到現在也才不過5天的時間，「坦白講今天的局面變化相當快，5天前都認為不需要普篩，沒想到一下子變那麼多」。

柯文哲坦言，院內感染的確有可能，很多醫院也是在這段時間，才發現住院的病人是新冠肺炎，有可能是因為出車禍、胃穿孔等原因住院，住院後才出現新冠肺炎的症狀，而且沒有2至7天的潛伏期，「之前就被感染，住院後才發現」。

柯文哲強調，他對台灣的醫療相當有信心，先前和平醫院2例的確診案例，事後也沒有發現院內感染，台灣長期良好的無菌措施、公共衛生保護，從2003年的SARS到現在都有一定的進步，從和平醫院的案例，也證明沒有造成醫院垮掉，「台灣所有部門，我還是對醫療部門最有信心」。

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。