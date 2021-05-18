　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台大醫院院長駁斥院內感染　柯文哲：對台灣醫療有信心

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，外傳台大醫院有院內感染隱憂，台大醫院院長吳明賢18日嚴正駁斥，強調院內千名住院患者採檢皆無陽性，確診都是在急診或轉診篩出，急診採檢陽性率達1成。對此，台北市長柯文哲表示，在台灣的所有部門當中，他還是對醫療部門最有信心。

▲▼台北市長柯文哲出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

新冠肺炎本土病例快速增加，吳明賢17日發出公開信向院內醫護信心喊話，卻傳出院內篩檢發現多名確診，且住院前未篩檢，引發院內感染隱憂。吳明賢18日嚴正駁斥，強調台大醫院很早就擴大篩檢，已針對院內1000多名常規住院患者篩檢，結果並無陽性，台大醫院也沒有住院後才確診的狀況。

台北市政府18日下午緊急召開防疫記者會，由柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席。柯文哲表示，他現在不是台大醫院的員工，所以並沒有看到該份公開信。

柯文哲指出，新冠肺炎最標準的潛伏期是2至7天發病，從14日到現在也才不過5天的時間，「坦白講今天的局面變化相當快，5天前都認為不需要普篩，沒想到一下子變那麼多」。

柯文哲坦言，院內感染的確有可能，很多醫院也是在這段時間，才發現住院的病人是新冠肺炎，有可能是因為出車禍、胃穿孔等原因住院，住院後才出現新冠肺炎的症狀，而且沒有2至7天的潛伏期，「之前就被感染，住院後才發現」。

柯文哲強調，他對台灣的醫療相當有信心，先前和平醫院2例的確診案例，事後也沒有發現院內感染，台灣長期良好的無菌措施、公共衛生保護，從2003年的SARS到現在都有一定的進步，從和平醫院的案例，也證明沒有造成醫院垮掉，「台灣所有部門，我還是對醫療部門最有信心」。

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。

ET快訊
快訊／北部確診男遊萬華！搭高鐵、捷運南北往返　家人也染疫
興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」　怒揭2次停電內幕
和買春男住「亞東同樓層」確診亡　女兒心碎「看爸爸被強制火化」
台灣本土確診破千人！　驚見「關鍵交叉點」
快訊／深圳大樓「超自然搖晃」！　上千民眾拔腿狂奔
全國停課不停班！　他曬「爸媽崩潰」日常照　網笑翻：妹妹想上學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黑嘉嘉「10歲稚嫩參賽照」出土！　網讚高顏值：從小就是美人胚子

輕症待在家變嚴重怎麼辦？　新北：打「檢疫隔離關懷中心」專線評估

台北畜產1人快篩陽性　批發市場急消毒「晚上暫停營業」

全國停課「明天會更塞」　新北「親師生」122萬塞爆急加伺服器

快訊／數據曝！台北連5天快篩「陽性率」下降　柯文哲分析原因

新北106例足跡曝 ！林口高爾夫、景安家樂福、板橋環球、碧潭大潤發

北市跟進新北「公布行政區確診數」？　黃珊珊回應了！

台大醫院院長駁斥院內感染　柯文哲：對台灣醫療有信心

快訊／新北宣布視同準4級警戒　侯友宜：高度管制低度活動

快訊／侯友宜喊「4級封城」　柯文哲嘆了一口氣回應了

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

黑嘉嘉「10歲稚嫩參賽照」出土！　網讚高顏值：從小就是美人胚子

輕症待在家變嚴重怎麼辦？　新北：打「檢疫隔離關懷中心」專線評估

台北畜產1人快篩陽性　批發市場急消毒「晚上暫停營業」

全國停課「明天會更塞」　新北「親師生」122萬塞爆急加伺服器

快訊／數據曝！台北連5天快篩「陽性率」下降　柯文哲分析原因

新北106例足跡曝 ！林口高爾夫、景安家樂福、板橋環球、碧潭大潤發

北市跟進新北「公布行政區確診數」？　黃珊珊回應了！

台大醫院院長駁斥院內感染　柯文哲：對台灣醫療有信心

快訊／新北宣布視同準4級警戒　侯友宜：高度管制低度活動

快訊／侯友宜喊「4級封城」　柯文哲嘆了一口氣回應了

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

新北本土465例！侯友宜整備升準四級警戒

寇訊來了！周玉蔻揭「莫德納疫苗」到貨時間

獨／中和果菜批發商傳確診員工曾去萬華阿公店　衛生局回應了

快訊／侯友宜「升級準4級警戒」：動員1200人力稽查重罰不戴口罩」

新北106例足跡曝 ！林口高爾夫、景安家樂福、板橋環球、碧潭大潤發

快訊／台北全區快篩「陽性率」11%→4.7%　柯文哲曝新戰略

新北359人確診足跡完整公布　侯友宜急覓方艙醫院地點

快訊／新北本土再爆106例各區分布曝光　中和+33 、板橋累計120人

快訊／高雄仁惠醫院1確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況

台北連5天快篩「陽性率」曝　柯文哲笑了

新北359人確診「各區完整數字公布」

雙北停課首日！「酷課雲」大塞車百萬人次爆量　急改分區分時段

新北再增106例　侯友宜14:40緊急記者會說明

LIVE／蔡英文視導疫情指揮中心發表重要談話

更多熱門

相關新聞

彰化葡萄媽媽溪湖歌唱班22確診！千人匡列

彰化葡萄媽媽溪湖歌唱班22確診！千人匡列

本土疫情大爆發，彰化縣以「水果家族」群聚感染為大宗，其中8日中午到全國麗園同桌的歌唱班成員，又回到地方參加歌唱班活動，今(18)日有22例確診，目前還有近1000名被匡列正待採檢結果，但好消息傳來，全國麗園餐廳有165名員工採檢結果全部陰性，這真的讓餐廳鬆了一口氣，士氣為之大振。

疫情怕爆！離島航班最多取消25%

疫情怕爆！離島航班最多取消25%

公布北市行政區確診數？黃珊珊這樣說

公布北市行政區確診數？黃珊珊這樣說

新店男確診「狂咳2天」竟無法就醫　衛生局：沒病房

新店男確診「狂咳2天」竟無法就醫　衛生局：沒病房

AZ新增3例疑似嚴重不良分應！個案頭暈手麻診斷「硬腦膜下出血」

AZ新增3例疑似嚴重不良分應！個案頭暈手麻診斷「硬腦膜下出血」

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

快訊／電量使用率飆升至91％　停電危機再升高

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面