快訊／數據曝！台北連5天快篩「陽性率」下降　柯文哲分析原因

記者徐政璿、袁茵／台北報導

國內本土確診案例飆升，指揮中心18日公布，今日新增之240例本土個案，比昨日333例下降近100例。台北市政府18日下午召開防疫記者會，柯文哲透露，事實上從14日開始，快篩陽性率逐漸下降，14日11%，15日9.7%，16日10%，17日7.9%，18日4.7%。

柯文哲分析，從北市數據看起來，只要大家停止不動，活性下降，從平均10%陽性率到現在已經降到4.7%，顯然戰術有效，一樣要呼籲大家，沒事待在家、出外一定要戴口罩，減少人與人接觸，疫情可以靠國民自動自發，相當有效的控制住。

柯文哲表示，現在新的戰略是，確診不必馬上進醫院，先收容觀察，有問題再送到醫院，進到醫院後，過10天看有沒有繼續變壞，必須有新的策略，確診不一定要住醫院，必須保留醫院做最有效率的使用。

柯文哲指出，從現在開始，快篩或PCR陽性，有專屬醫療團隊運送，並由消防局來做主控，但疫情還在擴散，原則上居家辦公就居家辦公，視情況展開異地辦公。

柯文哲說，中央給台北市的疫苗，給防疫有關人員優先，這些人每天在處理快篩，這些人要保護，不能讓作戰部隊人受傷，由北市衛生局控制。

對於新北市長侯友宜喊出朝4級警戒「封城」準備，市長柯文哲在受訪時先是輕輕嘆了一口氣，隨後表示，還是要按照疫情發展作適當調整，台北市政府有準備，「不是超前部署，而最做適當的部署」。

針對新北市在找地方蓋方艙醫院，安置輕症和無症狀確診者，而北市現在醫院內確診數增加，在醫護人力吃緊下，會不會設方艙醫院？柯文哲回應，要設方艙醫院要時間，所以北市直接徵用大型旅館。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）