大陸開啟「超高能伽馬天文學」時代　將有助破解宇宙線起源之謎

▲大陸開啟「超高能伽馬天文學」時代，圖為2019年正在建設中的「高海拔宇宙線觀測站」。（圖／翻攝自中新社）



記者林彥臣／綜合報導

大陸的天文觀測單位「高海拔宇宙線觀測站」（LHAASO） ，在銀河系內發現首批超高能宇宙加速器，並記錄到最高1.4拍（1拍=1千萬億）電子伏特（電子伏）伽馬光子，這是人類觀測到的最高能量光子，改變了人類對銀河系粒子加速的傳統認知，這項發現將有助於破解宇宙線起源之謎。

根據《中新社》報導，憑藉首批「拍電子伏加速器」和迄今最高能量光子這兩大重磅科學新發現，中國科學院高能物理研究所（中科院高能所）建於四川稻城的國家重大科技基礎設施「高海拔宇宙線觀測站」（LHAASO）正式開啟「超高能伽馬天文學」時代，也預期這將是解決宇宙線起源這一科學難題至關重要的一步。

中科院高能所和科學刊物出版設施普林格·自然（Springer Nature）5月17日在北京聯合舉行記者會介紹說，高能與天文領域這兩項重大科學發現成果論文，由中科院高能所牽頭的LHAASO國際合作組完成，國際著名學術期刊《自然》（Nature）當天將線上發表。

▲LHAASO首席科學家、中科院高能所曹臻研究員介紹研究成果（圖／翻攝自中新社）。



LHAASO首席科學家、中科院高能所曹臻研究員介紹說，目前，LHAASO尚在建設之中，這次兩大科學發現新成果是基於LHAASO已經建成的1/2規模探測裝置，在2020年11個月的觀測結果。LHAASO國際合作組科學家們發現的能量超過拍電子伏的光子，來自銀河系天鵝座內非常活躍的恆星形成區。

同時，科學家們還發現12個穩定伽馬射線源，能量一直延伸到1拍電子伏附近，這是位於LHAASO視場內銀河系內最明亮的一批伽馬射線源，測到的伽馬光子信號高於周圍背景7倍標準偏差以上，源的位置測量精度優於0.3度。

雖然此次觀測積累的數據還很有限，但所有能被LHAASO觀測到的源，它們都具有0.1拍電子伏以上的伽馬輻射，也叫「超高能伽馬輻射」。這表明銀河系內遍布拍電子伏加速器，而人類在地球上建造的最大加速器（歐洲核子研究中心的大型強子對撞機）只能將粒子加速到0.01拍電子伏。