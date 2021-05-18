環團要台電別消極提5建議　籲「台灣老舊機組亟需汰舊換新」

▲高雄興達電廠外觀。（圖／民眾提供）



記者許展溢／台北報導

地球公民基金會今（18日）指出，昨晚的停電與513停電不同，513是電網故障導致電送不出去，但昨晚停電確實是因為夜晚電力供應不足，但這個缺電現象並不是因為既有電廠不夠，而是因為歲修規劃不良，導致有些電廠此刻還在歲修，不能供電，再加上興達與核三廠各有一部老舊機組故障，一下子損失太多供電能力，才造成夜尖峰缺電，盼台電別消極以對。

地公表示，夜尖峰是電力新挑戰，近日因天氣熱、疫情影響，使用電尖峰提早在5月報到，昨天白天用電已創5月新高，所幸太陽光電發揮作用，使白天供電無虞，仍可達到10%以上的備轉容量，但傍晚太陽下山後，少掉光電的7%電力，夜間備轉只剩下3%，再加上台電安排歲修不當，導致昨日用電高峰仍有6部機組還在歲修，自然不足以因應興達與核三廠各一部機組故障所產生的供電缺口。



地公指出，這代表台電的電力調度規劃，不能再只考慮日尖峰，必須針對夜尖峰提出更充裕的準，過去已有很多專家學者與民間團體提出這方面的倡議，這次已經不容台電再消極以對，而昨天故障的興達燃煤一號機與核三廠一號機，都是使用快40年的老舊機組，故障率高，一旦出問題就讓台灣供電能力大幅下降，顯見台灣老舊機組亟需汰舊換新。



地公認為，隨著老舊的燃煤與核電機組陸續除役，行政院應設法使新電源開發計畫如期接上，才能提供充足電力，地方政府也應配合全國電力規劃，如台中市政府勿再阻擋中火燃氣機組興建，勿當能源轉型的拖油瓶。

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▲17日晚間台電再度全台分區供電。（圖／記者張君豪攝）



地公嚴正提出以下5呼籲：

一、台電應改變目前備轉燈號顯示方式，提出不同時段在供電吃緊時的節電建議，引導民眾關閉不必要的耗電，降低降載、停限電的風險。



二、台電應儘速調整目前的機組歲修排程，提早在5月用電高峰前完成，並應深度檢討極端氣候下的電力調度規劃。

三、為了因應老舊電廠故障與除役，行政院需確保新電源計畫如期完成，提升可彈性調度的備載電力，包括燃氣、儲能、生質能，並加速地熱與海洋能的研發。



四、必須再增加需量反應契約量，並結合AMI擴大實施對象，讓更多企業與家戶參與計畫性節電。



五、行政院應提出更可靠的節電政策，包含電價合理化、加強建築通風隔熱、鼓勵汰換耗能電器等，抑制工業、住商部門用電高峰，邁向深度節電。



此外，地公表示，現況下增加核電無法解決任何供電問題：



一、核四廠就算重啟也還要花7+N年、再多投入800億，才能運轉一部機組，且電力貢獻也只有3%，無法解決當前的電力問題。

二、核一廠已經除役，核二、核三都已經超過延役期限，是故障率高的老舊機組，不僅沒有貢獻，反而會拖累電力調度。

三、核二廠的用過燃料池已經爆滿，核廢料問題無法解決的現況下，沒有任何條件再繼續使用核電。