他揭一週大停電兩次「衝擊比上次更大」：與缺電兩字劃上等號

▲高雄興達電廠外觀。（圖／民眾提供）



記者許展溢／台北報導

台電興達電廠昨天無法維持電力供給，導致部分地區在晚上無預警大停電，組別C和D組，每組每輪50分鐘，今（18日） 又傳出台電備轉容量率僅剩7.4%，亮起供電吃緊黃燈，可能今天又會停電，並從E組開始。台灣環境規劃協會理事長趙家緯針對昨晚停電分析，昨天狀況在需求面可做的，或許可再強化之處，便是要把備轉燈號跟行為面節電結合再一起。

趙家緯提到，昨晚的狀況，跟5月13日輸電端人禍並不一樣，這次是「發電端出問題」，導致備轉容量不足，在興達、核三、麥寮均出問題下，無法因應夜尖峰，並說心情很複雜，衝擊比上週四更大，因為這次是發電端出問題，更亦與缺電這兩個字劃上等號。趙家緯接著用數據解析，昨日3744萬瓩，是歷史上5月尖峰負載最高值，較前一個紀錄2018年高出了3%，原本預測是到6月下旬才會衝到這個量。

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而是否是因為雙北WFH的影響，台電記者會提到夜尖峰下降幅度未如預期，所以導致產生問題，趙家緯表示，但若比對上週五負載曲線，則可見上週五日尖峰已到3705萬瓩，而該日晚上7時也有3499萬瓩，絕對值跟相對變化都跟昨天相仿，而上週五可以撐過去，昨天則面臨這個情形，差異就在於興達一號機組。

▲趙家緯表示，據了解，台電調度處這個5月拼了命走在夜尖峰的鋼索上。（圖／記者陳煥丞攝）



趙家緯說，當然會有些批評會提到這個情形證明再生能源沒幫助，但從他的角度來看，若沒有325萬瓩的光電在那邊撐著，可能日尖峰都就會出問題了，據了解，台電調度處這個5月當然是拼了命走在夜尖峰的鋼索上，在記者會上，也提到昨天已調動了需量競價130萬瓩，但這個數據似乎還沒達到去年度的最大量。

趙家緯認為，昨天在需求面可做的，或許可再強化之處，便是要把備轉燈號跟行為面節電結合再一起，如南非採用電力警告（Power Alert）方式，則是橙色等級時，建議用戶應關閉一些非必要的耗電設備，包括滾筒式烘乾機、洗碗機、游泳池水泵浦，以及不必要的照明。紅色等級，由於降載迫在眉睫，要求使用者關閉熱水器、火爐、微波爐、電熱水壺、加熱器、空調和不必要的照明，後續備轉燈號的改革，可能得將此納入考慮。

趙家緯最後強調，在機組大修上線前，可能還是得回到2017年時的備戰狀態，只不過當時都是擔心日尖峰，才會以下午關冷氣為解方，昨天要面對夜尖峰，可能得就大家不熟悉的夜尖峰負載結構，好好梳理一下資料，包括那一百萬具AMI的資料，才能設計出相對應的作為，相較於2017年，多了AMI、多換了80萬台應該具有通訊功能的冰箱與冷氣，這些都是強化需求面管理能力的基礎，方可增加電力系統彈性。