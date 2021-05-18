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雲端上課狀況連連　黃暐瀚嘆：忘了抓緊過去1年的機會做好準備

▲▼台北酷課雲 。（圖／台北市教育局提供）

▲台北酷課雲 。（資料照／台北市教育局提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚處理完母親的喪事後，18日於臉書發文向大家報告上工了；而他也發覺，回來上班之後台灣變得不一樣了，不僅疫情爆發又缺水、缺電、缺疫苗，雲端上課因系統過載造成大塞車，他不禁感嘆，上天給了我們整整一年的時間，安全安心，但我們卻忘了抓緊這個機會，做好準備。

黃暐瀚表示，回來之後，發現台灣變得不一樣了。新冠本土大爆發！180、206、333，這是過去一年多來，想都沒有過的數字。然後，五天之內，兩次停電，人都不敢上街了，用電量暴增，台灣的電，到底夠不夠？缺不缺？不再只是個「辯論題」，然後，我們還「缺水」、「缺疫苗」，才短短兩週，台灣已經幾乎陷入困境。

黃暐瀚比喻，台灣就像龜兔賽跑故事中的兔子，明明「上半場」領先那麼多，卻跑去樹蔭下睡覺，沒有把餘裕的時間，拿來做更好的準備；不只防疫，連「雲端上課」，似乎也不OK。當雙北數以萬計的學生回家之後，才發現「網速不夠」、「無法登入」、「網頁死當」、「一直塞車」。

黃暐瀚嘆，上天給了我們整整一年的時間，安全安心，但我們卻忘了抓緊這個機會，做好準備。他認為，監督政府，不是毀滅政府，狀況確實非常差，而且很可能會比現在更差。但新冠肺炎不是「絕症」，死亡率1~2％，比起當年的SARS低了十倍。

黃暐瀚提醒大家，保護自己，做好防疫，希望台灣，撐下去！也撐過去。加油！

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