全國停課不停班！　他曬「爸媽崩潰」日常照　網笑翻：妹妹想上學了

▲有網友PO照分享停課日常。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣疫情持續延燒，教育部今（18）日宣布，全國明（19）起各級學校停課。對於突如其來的停課消息，令許多家長亂了套，而有些家長索性居家上班或請假在家顧小孩。就有網友PO出一張照片並寫道「停課日常」，只見照片中，一位小妹妹貌似做錯事，被家長罰站，可憐的模樣，讓許多網友看了忍不住笑翻直呼，停課真的讓「家長感受到老師平時多麽有耐心！」、「妹妹突然想上課了」。

教育部今宣布，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，請所有學生停止前往，在家學習。大專校院及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。

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▲也有網友PO出「居家上班上課日常」時程表。（圖／翻攝路上觀察學院）

有一名網友就在臉書社團「路上觀察學院」，以「停課日常」為題發文附照，只見照片中，一位小妹妹站在餐廳的一角面壁思過，貌似被家長處罰罰站，可憐的模樣，引起許多網友討論。

照片曝光後，馬上吸引將近1.6萬名網友按讚、上百條則留言回應，「讓家長感受老師平時多有耐心」、「妹妹突然想上課了」、「可見…停課對孩子的影響多大」、「爸媽各種崩潰」、「前一晚，妹妹：明天終於不用去學校被老師罰站了」、「以為不在學校就不用罰站了啊」。

▼有網友PO照分享停課日常。（圖／翻攝路上觀察學院）