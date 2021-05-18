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全台各級學校明起停課至5／28！線上學習15大QA一次看

記者張乃文／台北報導

國內本土疫情大爆發，教育部長潘文忠今（18）日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，因應國內疫情警戒生及，教育部宣布，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，請所有學生停止前往，在家學習。有關線上學習，教育部也公布15大QA供民眾參考。

▲台中重慶國小消毒。（圖／市府提供）

▲教育部宣布，全台各級學校包含公私立幼兒園停課至28日。（示意圖／市府提供）

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Q1：停止到校上課的適用對象？

A：全國各級學校及公私立幼兒園、實驗教育機構及團體、外僑學校、兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構。

Q2：停止到校期間，課程會繼續嗎？或是需要另行補課？

A：停止到校期間，大專校院及高級中等以下學校原則改採居家線上學習。線上學習方式可採同步、非同步或混成方式。而線上學習為正式課程，以暑假期間不另行補課為原則。課程、教學、補課與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，並採從寬認定為原則。

Q3：學校實施線上學習的是否已準備完成？

A：縣市政府應盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣市內資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用所需之學習資源。另外，學校應先評估其整備狀況，備妥線上學習相關設備、資源後實施；惟整備期間，學校仍須掌握學生居家及自主學習情形。

Q4：停課線上學習期間，老師要到校上課嗎？

A：老師仍以到校上課為原則。但學校可依其網路頻寬、數位設備等資源情形評估，自行配置教師到校或採居家線上教學之人數。其中，老師採居家線上教學者，應以下列情形為優先：1.為自主健康管理者，或有同住家 人實施居家隔離或居家檢疫。2.居住於疫情第三級警戒區域。3.需於不同之疫情警戒區域間通勤者。4.懷孕者或有12歲以下學童需照顧者。

Q5：行政人員是否要到校上班？

A：以到校上班為原則。

Q6：高中以下學生若家中無數位學習設備怎麼辦？

A：學生可向學校借用，或由學校提供學生到校學習之相關空間及設備，並安排人力協助學生學習、照顧及用餐。

Q7：線上學習期間，家長若有親自照護12歲以下學童要求？

A：配合指揮中心之決策，受僱之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。家長包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人（如爺爺、奶奶等）。另外，高中以下學生（含幼兒園）家長因故無法在家照顧，或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

Q8：就讀國高中持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長得請防疫照顧假，申請對象為何？是否需要證明？

A：申請對象為就讀國高中領有身心障礙證明（依身心障礙者權益保障法核發之證明）學生之家長，其中一人得申請防疫照顧假；如果雇主要求須提供相關證明，只要提出子女之就讀證明及身心障礙證明即可。

如未領有身心障礙證明者，其生活自我照顧能力與一般學生較無差別，其家長未列入防疫照顧假申請對象。學生如有照顧需求，家長仍依照性別工作平等法或依勞動基準法規定辦理。

Q9：若家長因故無法親自照護孩子，該如何因應？

A：高中以下學生（含幼兒園），學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

Q10：停課期間貧困學生午餐問題？

A：將加強弱勢學生關懷機制與用餐協助，遠端學習之弱勢學生在相關規範下，可透過學校印製餐券發放給學生，與鄰近自助餐或連鎖超商(市)合作，讓學生就近領取餐食。

Q11：畢業典禮辦理時程調整？

A：學校依中央流行疫情指揮中心規定評估，並依據各縣市所訂防疫措施辦理；若未訂有相關規定，且經評估無法達到指揮中心防疫標準者，則延後辦理或停辦。若需延後辦理，或建議採線上轉播方式辦理。

另外，屬第三級警戒區域（新北市、臺北市），前述活動應延後或暫停辦理；若需延後辦理，建議採線上轉播方式辦理。

Q12：大學指考如何因應？

A：不受影響。

Q13：停課改採線上學習期間，是否有相關學習資源？

A：教育部彙整建置線上學習資源，提供多樣學習資源管道與平臺選擇，家長亦能透過平臺了解學生學習情況。為避免同時大量登入現有教學平臺造成壅塞，教育部另提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

Q14：公私立幼兒園及非營利幼兒園在居家線上學習期間，是否會退費？

A：公立(含專設)、準公共、私立幼兒園：家長自行繳交之費用，依各直轄市、縣(市)政府公告之收退費規定，由幼兒園辦理退費。

非營利幼兒園：依法停課日數連續達5日以上者，按幼兒每人每月實際繳交費用，乘以請假或停課日數占當月教保服務總日數之比率，再乘以百分之三十退費。

範例：家長繳交3,500元/月，5月上課日數25日，請假或停課日數連續10日
退費=3,500元X10日÷25日X30%=420元

▲▼因應疫情停課居家線上學習規劃QA 。（圖／教育部提供）

▲▼因應疫情停課居家線上學習規劃QA 。（圖／教育部提供）

▲▼因應疫情停課居家線上學習規劃QA 。（圖／教育部提供）

▲▼因應疫情停課居家線上學習規劃QA 。（圖／教育部提供）

▲因應疫情停課居家線上學習規劃QA 。（圖／教育部提供）

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