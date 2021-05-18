這時候還不守規定！竹市8市場攤商未戴口罩　每人罰3000



▲新竹果菜市場部分攤商未依規戴口罩違反禁令遭市府開罰。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國內疫情升溫，各縣市政府一再呼籲商場、市場等營業場需配合防疫，相關從業人員外出或工作應一律全程配戴口罩，遭列管停業別的業者需依規定暫停營業，新竹市府今日稽查一例市場攤商未依規戴好口罩，新竹縣也有一業者因違反防疫停業規定遭開罰。

▲竹市府利用監視錄影設備佐證方式，稽查果菜市場各樓層攤商及協力廠商配戴口罩狀況。

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市府產業發展處與新竹果菜公司實施聯合稽查，以現地巡查利用監視錄影設備佐證方式，稽查果菜市場各樓層攤商及協力廠商配戴口罩狀況，經稽查發現，確有郭姓、胡姓、張姓、鍾姓、田姓、溫姓、陳姓、及胡姓等8名攤商於5月14日至今日上午，未依規定將口罩戴好進行販售營運行為，依據傳染病防治法規定，每人開罰3000元罰緩。

縣警局新湖分局17日晚間進行聯合稽查，發現部分小吃店附設卡啦OK 設備，疑有經營視聽歌唱業之嫌，經警方現場勸導，並由主管機關開立勸導單，並告知若再有違反防疫管制規定的情形，將予以重罰，以遏止業者觀望的態度，落實防疫管制規定。

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