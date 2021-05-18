大稻埕「青鳥居所」不敵疫情倒閉⋯預計7月轉型「茶書店」重生

▲大稻埕「青鳥居所」書店暫停對外開放，預計7月轉型。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北大稻埕「青鳥居所」書店在2019年9月開幕，去年疫情後業績下滑僅剩2成後，始終未好轉，創辦人蔡瑞珊在臉書表示，「這間大稻埕的書店，可以說是倒閉了」，目前已暫停對外開放。不過如今改裝為雜誌辦公室，以及台灣茶品牌京盛宇決定加入，預計7月轉型為茶書店空間重生。

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▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／青鳥提供）

儘管全台書店一間間熄燈，不過蔡瑞珊曾說過「不會放棄開書店」，2019年透過在大稻埕展開「老房新文化運動」的靈魂人物周奕成，租下美麗的歷史街屋鄉藝埕，開啟以人文思想主題的「青鳥居所」，藏書6千本，更花了250萬裝潢；不料在去年疫情後，業績下滑僅剩2成，一直沒有起色，如今宣告「可以算是倒閉了」，維持1年8個月暫時熄燈。

▲大稻埕「青鳥居所」書店將於7月轉型。（圖／記者林育綾攝）

歷史建物本身有三進，一進和二進原是青鳥書店，其中一進這一年來逐步從書店轉型為VERSE雜誌社，如今改裝為雜誌工作室；二進則由台灣茶品牌京盛宇加入合作，籌劃「茶書店」的可能性，以及更多深度合作，預計在7月推出「京盛宇·青鳥居所 Tea & Books」。而青鳥團的老師們也說，「這不是倒閉，是書店的平台再定義，也是浴火重生」。

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