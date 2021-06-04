告別大稻埕！「青鳥居所」不敵疫情停業　預計基隆展開全新書店

▲大稻埕「青鳥居所」書店不敵疫情影響，宣告停業。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

位於台北大稻埕的「青鳥居所」書店，在防疫升級後暫停營業，原計畫在7月轉型為「茶書店」空間重生；卻在不敵疫情重擊等因素下，如今確定停業。不過創辦人蔡瑞珊透露，將在基隆廢棄的太平國小展開全新書店「太平青鳥」，屆時也會跟台灣茶品牌京盛宇合作，打造座山望海的美好空間。

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▲青鳥居所書店與讀者告別。（圖／記者林育綾攝）

在書店一間間熄燈的時代，青鳥創辦人蔡瑞珊堅持「不放棄開書店」，更以書為核心策劃許多大小活動，而「青鳥居所」是她創辦的第5間書店，2019年9月開幕時她提到，大稻埕是百年前文化與思想啟蒙的起點，因此在這裡開書店，有承先啟後的意義，期望在這裡長久落地深耕，與讀者一起探索思想，更因此花費不少心力和資源裝潢。

然而去年新冠疫情蔓延全球後，觀光客大幅銳減，不僅重創大稻埕，也重擊青鳥居所的營收，業績下滑到僅剩2成，始終未有明顯好轉。如今再次因本土疫情升溫影響，終於在經營1年8個月後熄燈，與讀者告別。

▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／記者林育綾攝）

上月中蔡瑞珊在臉書感傷提到，「這間大稻埕的書店，可以說是倒閉了」，不過原先預計與台灣茶品牌「京盛宇」合作，在7月轉型為茶書店空間重生，許多讀者也相當期待；但短短一週又發生劇變，最後「青鳥居所」確定停業，在5月底撤離大稻埕，而位在三進空間的「季風帶書店」仍會繼續經營。

蔡瑞珊在臉書表示，「書店最多情感的那一天，就是在它即將消失的那一日。」而這句話原本是哀悼一間充滿回憶且即將離去的書店，希望讀者可以到訪並和書店說再見，但她自己也沒想到，居所倒閉的最後一天，卻是疫情突然來襲、無法營業。看到夥伴默默將一本一本書退掉，她在一旁也默默掉眼淚。

▲大稻埕「青鳥居所」書店不敵疫情，宣告停業。（圖／朱逸文攝／青鳥提供）

不過她透露，接下來即將在基隆展開全新書店「太平青鳥」，原先是已廢棄的太平國小，地理位置上可眺望基隆山海風景，未來也會跟京盛宇合作，將是一間從廢棄小學重生的書店，但考量疫情變化，詳細消息會在日後公布。

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