本土增240例「雙北續破百」！一張圖秒懂　全台新增確診分佈

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（17日）公布新增240例本土個案，另新增2例死亡，新北市新增106例最多，其次則是台北市102例，根據統計，過去8天國內本土病例達到1024例，突破千例，《ETtoday新聞雲》也製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家們一目了然。

▲0518本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

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指揮中心表示，今日新增之240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例(中和區33例最多)、臺北市102例(萬華區48例最多)、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

其中，臺北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。





▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

另外，新增死亡個案分別為案1522與案2095，其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡，我國至今累計14例死亡個案。

▲本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計1065名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 465 人

台北市 458 人

基隆市 13 人

桃園市 66 人

新竹市 1 人

新竹縣 4 人

苗栗縣 1 人

台中市 4 人

彰化縣 30 人

雲林縣 1 人

高雄市 4 人

宜蘭縣 18 人