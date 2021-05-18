台南規劃37區戶外篩檢站　黃偉哲承諾全力提升醫院量能進行防疫

▲台南市長黃偉哲指出，為加強防疫因應措施，台南市規劃在37區衛生所增設戶外篩檢站，將醫療量能留給有需求的病患，備足醫療量能應戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強防疫因應措施，台南市規劃在37區衛生所增設戶外篩檢站，將醫療量能留給有需求的病患，備足醫療量能應戰，台南市長黃偉哲18日上午向市民說明目前台南市的防疫方針，並宣布部立台南醫院為COVID-19專責醫院。





台南市長黃偉哲表示，目前台南市進入準3級防疫狀態，聽從中央流行疫情指揮中心指示之餘，也要超前部署，17日市府與台南市各大醫院院長及指揮中心南部指揮官莊銀清教授進行視訊會議，達成幾項結論，其一，醫院清零，其二，部立台南醫院作為COVID-19專責醫院，再者，漸漸釋出負壓隔離病床，將醫院量能提升至最大來收治COVID-19確診病患，台南將全力以赴進行防疫。

黃偉哲進一步說明指出，醫院清零部分，成大跟奇美已經做接近完成了，其他的醫院也陸陸續續在做，部立台南醫院作為COVID-19的專責醫院，裡面的住院病患會慢慢慢清空，那其他醫院也會逐步降載。市民朋友們，在5月底之前，如果沒有極重大級或急症，要住院開刀的，希望共體時艱，把這個醫院量能保留給防疫。目前為止，台南有110床，那因為現在有一些占床的狀態，也慢慢會慢慢清出來。大家來準備量能來收治COVID-19的確診的病患，那當然確診的病患有重症、有輕症，或者是有ct值很高、ct值沒有那麼高的。對於重症的病患，或者是ct值很低的部分，會優先進入負壓隔離。對於輕症或是沒有症狀的確診者，或者是ct值已經很高、不具傳染力的病患確診者，我們會從負壓隔離病床來轉，嘗試轉移到其他的病床。



台南市東區衛生所將於18日下午2時至4時率先示範設立快篩站，提供高風險群之COVID-19擴大篩檢，並交由台南市3間專責檢驗單位進行PCR檢測；另外也將陸續於永康區、安南區、新營區設置，提供高風險族群（符合每天公告疫調足跡者，如近期有咳嗽、發燒、呼吸困難、腹瀉、嗅味覺異常等疑似COVID-19症狀），就近至衛生所快篩站進行篩檢。



本次快篩採取「深喉唾液」採檢，受檢者在獨立空間內，把「咽喉處唾液」吐進採檢盒中即可，唾液採檢後病患回家自主健康管理，等待24小時內PCR報告，陽性者以防疫專車接送至專責醫院住院、無症狀或輕症病例者經衛生局通報傳染病防治醫療網指揮官同意後至集中檢疫所收治。黃偉哲市長呼籲市民朋友應避免不必要的移動、活動或集會，且外出時應全程配戴口罩，如有疑問請撥打疫情通報專線1922。

台南市第一批接受篩檢之對象為搭乘5月14日火車117車次第2車廂之乘客，請符合資格之南市市民，可以於上述時間前往各篩檢站接受服務；後續篩檢對象將陸續公告，請上衛生局網站查看，亦請各位市民朋友多加注意公告之訊息。



黃偉哲提醒市民朋友，平時做好個人衛生及防疫措施，早晚定時量體溫，減少部必要的移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同守護社區防線，一同為台灣的防疫加油。

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