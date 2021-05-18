確診連續暴增　壽險業者透露「防疫保單」不排除停售！

▲壽險業者表示，現在疫情嚴峻，「防疫保單」不排除有其他對策。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

新冠肺炎（COVID－19）日益嚴峻，連續單日確診人數3位數，讓「防疫保單」再度掀起搶購潮，雖然一隔離就賠10萬的台產「防疫保單」已停售，但市面上還有富邦產險最多理賠5萬供民眾考慮，此外，宜蘭遊樂場員工日前一次5人確診，也讓聚焦團體投保的「防疫保單」成焦點，不過，近日傳出，有產險公司將「封城」列為除外項目，也就是即使該城市宣布封城，還是要有「隔離通知書」等書面文件，才能獲得理賠。

記者訪問了部分業者，針對「封城」是否被列為除外項目並沒有正面回應，但有業者透露，目前疫情愈發嚴重，不排除有停售的可能性。

南山產險「金防疫」專案是全台第一張特別為業主補償設計的主保險商品，近期疫情日趨嚴峻，南山產險指出，今年5月與去年同期相比，新受理案件成長了10倍；此外，透過內部大數據統計資料發現，已投保的中小企業主當中，有近四成是餐飲業，若再加上一般商店行號，兩者合計逾六成，顯示餐飲零售中小企業主認為這波疫情對其營運衝擊較深。

針對外傳有產險公司評估公司風險胃納，把「封城」列為除外項目，若疫情升級到第4級不排除停售，南山產險表示，保險是幫助大家對抗風險、提供保障，因此在評估公司風險胃納仍可承擔的原則下，目前「金防疫」專案會持續銷售。

國泰產險本週一開始在國泰產險各營業單位將以發放號碼牌方式分段方式處理該公司防疫保單臨櫃投保案件，國泰產險表示，儘管決定調整防疫保單臨櫃辦理方式，民眾可以透過國泰人壽業務員購買防疫保單；至於何時考思停售防疫保單，會持續「密切觀察，滾動式調整」。

泰安產險表示，是否停售防疫保單，除了會依公司相關風險胃納量，也會依國內疫情確診人數與擴散性決定，但即使確認停售，該公司還是會保留一天工作天的時間以彈性因應。

市面上聚焦企業投保的還有中國人壽「新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，65歲（含）以下員工、配偶及子女，每人每年保費499元，擁有每日住院日額2,000元保障，一經確診法定傳染病且實際住院15天，就有9萬保險理賠金。

中國人壽表示，本公司商品銷售，係依本公司風險管理政策、市場需求及維護客戶權益及服務品質等3者間取得權衡，防疫商品是否停售需待疫情後續發展再行評估。

雙北市政府宣布高中以下18日起停課兩周，在兒童照顧險方面，新安東京產險在17日上午開「停賣」第一槍，新安東京海上產險在官網公告，因疫情升級，疫情擴散風險已超越該商品當初設計的保障目的，故自即日起暫時停止販售該商品，「之前已投保的保戶權益不會受到任何的影響」，也就是只要符合保單理賠條件者，都可以獲得理賠；其他有賣兒童照顧險的富邦產、國泰產「目前還在銷售中」。