「為何地方政府腦袋只有方艙跟普篩」　醫白眼曝要馬上做這件事

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情大爆發，醫師林靜儀17日表示，地方政府立刻要做的是盤點需求，讓輕症或無症狀確診者進一人一室的集中隔離檢疫所，個案增加之後請中央協助調撥專責醫院，「為什麼腦袋只有方艙跟普篩？」她在文末並附上一個「白眼」的表情符號。

全台17日新增333本土病例，新北市增加148例，其中板橋41例最多，新北市長侯友宜召開緊急應變會議，對於是否研擬設置類似中國大陸武漢的「方艙醫院」？他表示，關於類似方艙醫院的措施，不斷進行討論當中，新北會跟疾管署（CDC）合作，要不斷擴大量能，就像目前防疫旅館不斷擴充，「目前就是不斷擴充能量」。

▼雙北疫情嚴峻，侯友宜、柯文哲繃緊神經。（圖／新北市政府、北市府提供）

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台北市長柯文哲17日緊急召開防疫記者會，被問到是否設立方艙醫院？他表示，目前沒有確診者擺在外面的情況，醫療量能還在處理範圍內。

對於方艙醫院問題，指揮中心指揮官陳時中回應，目前沒這樣考慮，會以互相區隔為重要指導原則，整體等於是把有可能有感染及未感染者做區隔；另外，集中檢疫所有醫療需求或有症狀產生等任何情況，皆會轉送醫院，希望是做一個緩衝區，對醫療量能與社會保護也是比較好的做法。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



▼林靜儀發文。（圖／翻攝林靜儀臉書）

