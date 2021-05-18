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直擊高雄仁惠醫院一夜清空！護理師隔離仍掛心病患　家屬急送衣物　

▲高雄市一所醫院行政人員確診， 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市一所醫院行政人員確診，護理師隔鐵門關心病患。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄鳳山仁惠醫院醫院一名男員工確診，市長陳其邁下令連夜清空醫院，工作人員加病患總共94人要全部被採檢，而高雄市衛生局長黃志中選在17日晚間10點半在醫院前面開記者會，當時醫院裡頭還沒有完全清空，院內人員在醫院鐵門內等待轉移，有人神情凝重講電話，也有護理師的家屬在門外，急忙送東西來。

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一名男子突破外圍管制區，來到醫院的大門附近，這個時候被衛生局的工作人員發現怎麼會有「不相關」的人出現，急忙要他退後快速離開，不過這名男子表示自己的妻子是醫院的護理師，透過電話他得知老婆得要被隔離14天，無法回家，所以他趕緊幫忙送換洗衣物過來。

▲高雄市一所醫院行政人員確診， 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲院內家屬陸續送來的物資都放在門口，統一開門再送 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市一所醫院行政人員確診， 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市一所醫院行政人員確診， 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲一名被隔離的醫護老公，送日用品、衣服前來，他表示不擔心 。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局決定進行清零計畫，也就是將院內所有人全部清空，初步清零計畫接觸者匡列原則分為三圈，第一圈醫院的工作人員有55人，住院病患有39人，總計採檢同時也要居家隔離的人數為94人，這一批人員採檢結果將在18日的清晨出爐。

第二圈是從5月7日到17日，有進出過醫院的外包廠商、家屬等，初步掌握有43人，也在今晚同步通知採檢，也要求他們結果出爐之前不可以外出。

最後第三圈的人，是從5月7日到17日，門診就醫的民眾以及家屬，將在18日的時候通知採檢，在檢驗結果出爐之前，一樣也不可以外出。

▲高雄市一所醫院行政人員確診， 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲院內家屬陸續送來的物資 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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