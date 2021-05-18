林靜儀喊不能一直南電北送　要求「三接燃氣快上線」掀網論戰

▲林靜儀。（資料照／記者曾俊豪攝）



記者蔡文鈴／台北報導

全台17日晚間又陷入分區輪流停電，再度引發民怨。前立委、醫生林靜儀則在臉書呼籲，「南電北送不能一直這樣下去」，分區電源供需平衡及能源備載必須維持，請正視擴增大潭三接燃氣需求及中火的燃氣機組快速上線。不過，此番言論則引起網友論戰。

林靜儀表示，今年經濟成長率驚人，科技業和工業用電都有24小時穩定供電的需求；水力發電今年因為缺水，很難幫忙，昨天下午已經撐了一陣子。

林靜儀指出，一旦電力供應出現不穩或是機組歲修，需要用其他機組補上： 燃煤需6小時，燃氣要2小時，至於若要用核電加入並聯，從零到滿載要3天，她強調「不要一直幻想核電」。

林靜儀也說，電廠不是要開電源就可以用，故障了要修理，恢復併聯就是要時間，她認為「請不要對於能源政策保持直線性的思考或是夢幻的想像，這是國家民生經濟穩定的關鍵。」

不過有網友留言表示，「妳附上去的圖好像沒辦法佐證妳的說法欸，上面寫的南部即時用電量是1118.3，但即時發電量是1107，那妳怎麼會得出南電北送結論，應該是中電南北送吧，妳是先射箭再畫靶的人嗎？」、「立委大人 這圖看起來 怎麼說也是中電北送 中電南送，這跟貴黨說台中用電第一+興達電廠停機怎麼有點不一樣ㄟ」。

也有網友表示，「深奧不蓋今受害，繼續護礁電不來，不需外推直接蓋，今夏涼爽電就來」、「能源政策錯就錯了，缺電就缺電，認個錯修正一下路線，大家會原諒」、「泥知道核四可以追隨負載不用跟泥全開全關嗎」、「我真的覺得三接跟中火兩燃氣都應該完成，環保不應該無限的淩駕民生需求之上，不然大家乾脆都去當原始人好了？」。

▼台灣電力供應分布圖。（圖／翻攝林靜儀臉書）

