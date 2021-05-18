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5天全台黑2次！台電認了供電緊張　黃子哲：重重打臉林飛帆

記者黃翊婷／綜合報導

短短5天內全台大停電2次，造成全民不滿，雖然有官員表示跳電原因不是缺電，但台電17日晚間召開記者會，直言缺電原因之一是台塑集團沒有按照計畫開啟三號機組發電。國民黨文傳會副主委黃子哲認為，台電這次終於坦承缺電，相當於是重重打臉民進黨副秘書長林飛帆。

▲▼ 文傳會副主委黃子哲出席國民黨美豬議題記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲黃子哲。（圖／記者張一中攝）

台電興達電廠13日因人為因素誤觸按鈕，導致全台大停電，隔日黃子哲便在臉書PO文點名林飛帆，批評林是「9萬雙標男」，「身為執政黨的高級黨工，竟毫無檢討反省，只顧著在臉書再三強調這次事故是電網故障，『不是缺電』。事實上，連台電都承認發電量不足，所以當然是『缺電』。」

沒想到17日興達燃煤1號機再度故障，導致當日晚間全台分區限電，造成全民不滿，當時有政院人士強調，此次並非「缺電」，而是因為故障跳機、電廠恢復併聯需要升載時間，才會發生局部暫停供電狀況。但台電隨後召開記者會承認供電能力緊張，缺電原因之一是台塑集團位在麥寮三號機組「並沒有按照計畫開啟」；台塑集團則駁斥根本就不是事實，並透露17日下午接到台電請託時，已經提前打開三號機組發電，現在也在持續發電中，台電這樣的說法對台塑非常不公平。

根據《聯合新聞網》報導，黃子哲認為，台電這次的記者會終於坦承台灣缺電，甚至寄望核三歲修機組可以加入供電，此舉相當於重重打臉頻頻護航不缺電的林飛帆，而這2次大停電讓台灣宛如變成第三世界國家，也等同於宣告蔡英文政府的能源政策跳票，證明非核家園就像是豆腐渣做的政治工程，一碰就碎，結果卻是讓民眾受苦。

▼高雄地區17日晚間的停電狀況。（圖／許宥孺翻攝）

▲▼高雄地區停電。（圖／許宥孺翻攝）

▲▼高雄地區停電。（圖／許宥孺翻攝）

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