5月停電2次！「看好了世界」下句自信全失　千人苦笑：還有7、8月

▲17日晚間台電再度全台分區供電。（圖／記者張君豪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國內近期本土病例大增，引發外界憂心，就有網友在推特上激勵大家，說「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩週內解除三級！」而昨（17日）晚因為再度停電，所以就有網友惡搞原句，掀起苦主共鳴，直言「跳電跳起來」、「有二就有三」。

5月13日全台才無預警大跳電，怎料事隔4日，台電竟又發出國家警報，寫道「因負載突升，供電能力不足，5月17日20時50分執行緊急分區輪流停電。」

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▲▼網友瘋傳這3句話。（圖／翻攝自Facebook／【爆廢公社】2020全新版、台北之北投幫）

由於兩次停電實在太緊臨，就有不少網友感到納悶，進而苦中作樂說道「看好了世界，台灣人只示範一次，在一週內跳電兩次。」

停電造成不少住戶生活上的不便，因此不少苦主都無奈表示，「下一次我們只示範一次，跳電三次」、「真希望只示範一次」、「本來想說說什麼的，但是停電後才收到通知，還是算了吧」、「搞不好很多次」、「現在才5月耶！還有6、7、8、9月」、「大家沒有用愛發電」、「笑著笑著就哭了」。

據了解，台電興達電廠13日因人為因素誤觸按鈕，導致全台大停電；而17日時，台電興達電廠機組再度故障，加上下午用電需求持續攀升，至晚間7時35分發電量僅4成，且水情不佳、水力發電無法發揮，8時15分發布國家警報通知，宣布自8時10分因負載突升，供電能力不足，8時50分起C、D分區輪流停電。