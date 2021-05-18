亮黃燈！台電備轉容量僅7.4%　他示警「今天下午很危險」

▲台電突停電「3人困電梯」，驚悚救人畫面曝光。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者徐政璿／台北報導

台電興達電廠13日才因內部人為疏失，導致全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，影響65.9萬戶。對此，核四公投領銜人黃士修透露，核三廠一號機今天晚上無法併聯，恐持續分區停電，「今天下午很危險」。

根據台電官網顯示，今（18日）上午不到9時的供電燈號，再次亮出代表供電吃緊的黃燈，台電預估今天備轉容量率只有7.4%，供電能力令人憂心。

近日用電量續創歷年5月最高紀錄，供電緊張也造成5天內2度分區供電。513大停電之後，台電17日晚間8時50分針對C、D組進行第一輪50分鐘限電，但已於當天9時40時恢復正常供電。

台電先前表示，5月起氣溫大幅升高，南部地區更出現逾40度高溫，用電需求高升且超出預期，14日睽違667天亮供電吃緊黃燈。

對此，核四公投領銜人黃士修在臉書以「阿公店」諧音形容停電事件，直呼「啊供電又出事了！」他接著指出，台電公告，因為發電機組不足，公告緊急分區輪流停電，以免被動觸發電網崩潰，影響更不可控，18日很有可能持續分區停電，因為核三廠一號機今天晚上無法併聯，要明天晚上才能併。

黃士修並透露，自己收到的消息指出，台電已經勸說一些工業廠商暫停產線，「所以明天（指18日）下午非常危險，台電不得不承認是因為缺電而主動實施停電。」