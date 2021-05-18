伴娘新娘合逼唸「愛的保證書」　新郎變臉撕毀嗆走人：那我走了

▲新郎老實說出心裡話。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

結婚迎接新娘時，女方拿出的誓詞是不是不管過度與否，男方都該唸完？廣東一名新郎在接親時接到女方準備的結婚誓詞，單膝跪地的他看了之後卻要對方「選兩句想聽的」，因為沒辦法實現誓詞中的所有內容，但女方和伴娘堅持想聽男方，沒想到新郎當場撕毀誓詞，還在眾人面前撂話，「沒得選，嫁不嫁？」影片在微博引起廣泛討論，網友們紛紛熱議新郎態度。

綜合陸媒報導，廣東該名新郎近日迎娶新娘，在眾人環繞之下，單膝跪於坐著的新娘面前，他手裡拿著紅色小大聲公，讀著女方準備給男方唸的結婚誓詞，表情卻突然有點僵，「妳想聽哪兩句，讓妳選兩句。」新娘回答「我想你讀完整段。」

▲伴娘插手逼新郎唸完。（圖／翻攝自微博）

新郎頓了一會再看看結婚誓詞，告訴對方自己沒能實現結婚誓詞中的每一句，因此不肯唸，但新娘還是要他唸完，於是他站起來直接說「我走了，掰掰。」不過之後他又跪回來，新娘露出一副原來對方在開玩笑的樣子，但此時新郎又跳針問說「想聽哪兩句」，讓她頓時愣住說不出話。

一旁的伴娘此時發聲，語氣比新娘還霸道，還指著新郎，「沒得選，你全部讀完」，新郎一聽直接站起來說要走，新娘和伴郎當場傻眼，然後新郎反問，「沒得選，妳嫁不嫁？」

▲▼新郎起身要走，新娘一臉尷尬只好笑了。（圖／翻攝自微博）

結婚誓詞為「愛的保證書」，並在開頭要新郎稱「鄙人下定決心，今天成親，排除萬難，愛老婆一生一世。」接著內容寫道為了讓老婆開心，老公要宣誓，「以關心老婆為榮，以忽視老婆為恥」等句。

影片在微博發酵，不少人和博主認為，接親唸結婚誓詞這一環節「本來就是鬧著玩的」，不論內容有多荒唐離譜，新郎唸完了婚後不做，新娘能拿他怎麼辦？於是批評這位新郎的舉止行為是一個「不成熟的男人的表現。」

然而相反方認為，結婚本來就是兩個人的事，重點是兩人開心，為什麼許多新娘和親友團們非要在兩人大喜之日，強迫新郎唸出彷彿老婆是大人，自己卻是奴隸或下人一般的誓詞。不過最終新郎還是唸完誓詞，和老婆接吻訂下婚姻，並完成了婚禮儀式，正式成為夫妻。