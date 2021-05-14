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520情定屏東愛在屏東　專屬禮品「獎」不完

▲屏東市戶政事務所贈送禮物 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市戶政事務所贈送禮品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

諧音「我愛你」的5月20日，已成為近年來熱門的結婚登記日。屏東縣各戶政事務所為了要讓新人登記結婚時留下美好的回憶，特別精心布置結婚拍照專區，除了贈送喜氣且富含意寓的禮品外，還送上屏東專屬的水果口罩，祝福新人們結婚也不忘防疫。

自2008年5月23日開始實施登記婚以來，民眾除了看農民曆挑選日子，越來越多的新人喜歡在特殊的日子辦理結婚登記，好記又有意義。而諧音「我愛你」的5月20日、2月14日西洋情人節、10月10日雙十國慶日等已成為想忘都忘不了的結婚週年紀念日。

民政處指出，為了營造520這個特別的日子，屏東縣各戶政事務所布置各種大型拍照背板、氣球、花飾拱門裝飾及搭配示愛標語小道具提供新人拍照，希望新人留下美好的回憶。

另屏東市戶所贈送喜氣的禮品祝福新人囍成連理；東港戶所結合具有在地特色的好物組合成「堅貞不渝好孕禮盒」，祝福新人平安幸福，fun鬆好孕到；萬丹戶所準備意寓緊產子的「金鏟子」及多子多孫，愛意綿長的「紅豆暖暖包」；恆春戶所送給新人象徵一碗情深、筷樂成家的「碗筷禮盒」及加緊產子的「金鏟子」。

枋寮戶所贈送「香皂禮盒」意寓與你相浴、一起創皂幸福；內埔戶所提供限量30組精美福袋向新人表達祝賀之意；潮州戶所提供拍立得讓新人留下紀念性的一刻，也加碼致贈「幸福一輩(杯)子」的日式對杯；里港戶所的「造型對杯」和「心型巧克力」，祝福新人心心相印一輩子。

民政處表示，為避免520當天辦理結婚登記人數眾多，新人們可在結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辧理結婚登記，並指定520為結婚登記日。

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