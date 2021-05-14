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社會 社會焦點 保障人權

「相親瞞已生2寶」人妻騙爸媽來台打工　婚後2年北漂放生夫

記者黃翊婷／綜合報導

彰化林姓男子2017年間與大陸籍劉姓女子結婚，沒想到對方在相親時隱瞞已育有2名子女，婚後來台就跑去台北工作，去年2月離家之後便沒有再返回，甚至拒絕告知聯絡地址和電話，他實在是沒有辦法了，這才決定訴請離婚，最終也獲得法官判准。

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲劉女來台與林男結婚，卻跑到台北工作拒絕返家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

林男在判決書中主張，和劉女是在2017年12月間於台灣登記結婚，兩人在大陸相親的時候，他並不知道妻子已經育有2名子女，更不知道對方欺騙父母是要來台打工，2018年間一度還長期停留在大陸，鮮少返家。

林男提到，妻子2019年間前往台北從事美容業，期間很少回家，2020年2月說要回台北，之後就再也沒有回來了，「她說她不想再生育，拒絕告訴我她在台北的住處，也不告訴我她的電話號碼」，所以至今一直聯絡不上人，這才終於心寒，決定訴請離婚。

彰化地院法官認為，劉女經過合法通知並未到庭或具狀爭執，本院依職權調取出入境資料，發現她並未出境，可見人應該還在台灣，卻離家不歸，甚至拒絕與丈夫聯繫，顯然已經沒有繼續共同經營生活的意願，有違背同居義務之客觀事實，最終裁定准許阿強的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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