精準預測疫情爆發！楊志良預言「趨緩時間點」：台灣人太棒了

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土確診連續破百，民眾開始對疫情恐慌。前衛生署長楊志良曾在3個月前精準預測疫情走向，如今再度推測確診人數的高峰及趨緩日期。他認為，台灣政府很爛，但人民很棒，會高度配合管制政策，讓疫情得到控制。

「台灣人民很偉大！」楊志良17日接受節目採訪，表示此次疫情爆發後台灣人民配合度高，除了戴口罩以外，避免外出到街上都沒有人，推測確診數量會在21日後慢慢下降，除非台灣能大量拿到疫苗並普遍施打，才可能真的緩解疫情。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



楊志良依據傳染發病的傳播週期，預言疫情會在20日、21日達到確診數量的最高峰，預估確診人數至少400至500人，最高可能破千，但21日後確診數要往下到歸零，還是得依靠施打疫苗，呼籲「獨裁防疫一定會失敗，請時中部長要聽」。

楊志良認為，政府過去聯合網軍出征的意見，如今一件件幾乎都照作了，擴大普篩、尊重地方政府疫調、趕快買疫苗，如果早早做多好，感嘆「人民很棒，政府很爛」。

針對獲得疫苗，楊志良提議，WHO認可的疫苗有6種，屬於國際流通、通過三期測是的合格疫苗，最快獲得的方式就是跟韓國、印度購買專利，台灣可以立刻生產，而不是選擇二期的國產疫苗。

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