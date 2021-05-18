　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

精準預測疫情爆發！楊志良預言「趨緩時間點」：台灣人太棒了

▲▼《POP撞新聞》黃暐瀚專訪前衛生署長楊志良。（圖／記者呂佳賢攝） 

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

本土確診連續破百，民眾開始對疫情恐慌。前衛生署長楊志良曾在3個月前精準預測疫情走向，如今再度推測確診人數的高峰及趨緩日期。他認為，台灣政府很爛，但人民很棒，會高度配合管制政策，讓疫情得到控制。

「台灣人民很偉大！」楊志良17日接受節目採訪，表示此次疫情爆發後台灣人民配合度高，除了戴口罩以外，避免外出到街上都沒有人，推測確診數量會在21日後慢慢下降，除非台灣能大量拿到疫苗並普遍施打，才可能真的緩解疫情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

楊志良依據傳染發病的傳播週期，預言疫情會在20日、21日達到確診數量的最高峰，預估確診人數至少400至500人，最高可能破千，但21日後確診數要往下到歸零，還是得依靠施打疫苗，呼籲「獨裁防疫一定會失敗，請時中部長要聽」。

楊志良認為，政府過去聯合網軍出征的意見，如今一件件幾乎都照作了，擴大普篩、尊重地方政府疫調、趕快買疫苗，如果早早做多好，感嘆「人民很棒，政府很爛」。

針對獲得疫苗，楊志良提議，WHO認可的疫苗有6種，屬於國際流通、通過三期測是的合格疫苗，最快獲得的方式就是跟韓國、印度購買專利，台灣可以立刻生產，而不是選擇二期的國產疫苗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／高雄仁惠醫院員工確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況
快訊／高雄仁惠醫院員工確診　匡列人數出爐
遭網狂酸　華航機師嗆「歡迎體驗自主管理」：台中還沒三級喔？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買飯遇阿伯沒戴口罩　洋蔥妹「神絕招」收服！1.5萬人哭：最好典範

精準預測疫情爆發！楊志良預言「趨緩時間點」：台灣人太棒了

外送員「把餐點丟在路邊」！ 和平醫護人員難過：我們到底多髒？

館長5個月前神預言「台灣放人進來的後果」　防疫守好是應該的！

疫情還想釣蝦！台中霸氣老闆「氣到改店名」：別再問了低能兒

快訊／高雄仁惠醫院「清零」匡列三圈人數曝！一檢結果時間點出爐

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　啟動清零！確診男員工足跡史曝光

快訊／疑仁惠醫院員工確診　高雄衛生局證實了！院內醫護全數採檢

高雄衛生局22:30緊急記者會！局長親揭仁惠醫院員工疑確診

暫緩公費AZ疫苗預約接種！台大、長庚等多院發公告　陳時中回應了

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

買飯遇阿伯沒戴口罩　洋蔥妹「神絕招」收服！1.5萬人哭：最好典範

精準預測疫情爆發！楊志良預言「趨緩時間點」：台灣人太棒了

外送員「把餐點丟在路邊」！ 和平醫護人員難過：我們到底多髒？

館長5個月前神預言「台灣放人進來的後果」　防疫守好是應該的！

疫情還想釣蝦！台中霸氣老闆「氣到改店名」：別再問了低能兒

快訊／高雄仁惠醫院「清零」匡列三圈人數曝！一檢結果時間點出爐

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　啟動清零！確診男員工足跡史曝光

快訊／疑仁惠醫院員工確診　高雄衛生局證實了！院內醫護全數採檢

高雄衛生局22:30緊急記者會！局長親揭仁惠醫院員工疑確診

暫緩公費AZ疫苗預約接種！台大、長庚等多院發公告　陳時中回應了

買飯遇阿伯沒戴口罩　洋蔥妹「神絕招」收服！1.5萬人哭：最好典範

精準預測疫情爆發！楊志良預言「趨緩時間點」：台灣人太棒了

外送員「把餐點丟在路邊」！ 和平醫護人員難過：我們到底多髒？

館長5個月前神預言「台灣放人進來的後果」　防疫守好是應該的！

英國片場直接複製！東京《哈利波特》園區動工　2023上半年開幕

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻：差點打翻杯子

陳美鳳趴男星背「翹臀驚見神來一手」！　自嘲：鳳鳳有點重

葛瑞芬單手背後神傳！KD聯手新援空拋灌籃　他稱籃網有15巨頭

宋兆文／以巴激戰　血肉橫飛

1年前離日返台生娃…歐陽靖「台灣已經很棒了」　揭防疫疲乏恐怖

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

快訊／高雄某醫院匡列人數曝！衛生局三圈清零計畫

北部確診男多次回高雄...高鐵、高捷、客運全搭過

疫情還想釣蝦！台中老闆改店名嗆：別再問了低能兒

新竹120人婚宴違百人禁聚令！賓客被勸離秒打包

本土狂爆第三天！疫情降溫還要「6週」觀察期

戴口罩還不夠！本土案例狂爆　必做「防疫4撇步」

雲林停電4鄉鎮13928戶受影響

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

高雄衛生局22:30緊急記者會！局長親上火線

更多熱門

相關新聞

把餐點丟在路邊　和平醫護難過：我們到底多髒

把餐點丟在路邊　和平醫護難過：我們到底多髒

台灣本土疫情逐日暴增，醫護人員站在防疫第一線相當辛苦，不料卻有一名女醫護人員在臉書指控，她與同事忙了一天後點了外送，想不到要取餐時，竟發現外送員將餐點直接放在馬路旁的地上，讓她相當受傷，直呼「我們醫護人員到底有多髒？」引發熱議。

館長神預言「放人進來的後果」　防疫守好是應該的

館長神預言「放人進來的後果」　防疫守好是應該的

歐陽靖：台灣已經很棒了！揭防疫疲乏恐怖

歐陽靖：台灣已經很棒了！揭防疫疲乏恐怖

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

疫情還想釣蝦！台中老闆改店名嗆：別再問了低能兒

疫情還想釣蝦！台中老闆改店名嗆：別再問了低能兒

關鍵字：

楊志良新冠疫情台灣防疫社區感染防疫

讀者迴響

熱門新聞

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

快訊／高雄仁惠醫院1確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

喵1個月收服阿嬤！坐端正陪看電視

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

快訊／高雄某醫院匡列人數曝！衛生局三圈清零計畫

北部確診男多次回高雄...高鐵、高捷、客運全搭過

Sandy遇停電收吳宗憲安撫簡訊　一點開被嚇哭

快訊／台電：晚間負載達3487.2萬瓩　遠超過平常夜間用電

為何又是C、D組？台電回答了

疫情還想釣蝦！台中老闆改店名嗆：別再問了低能兒

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面