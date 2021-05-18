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醫院、社區防疫再升級　台南擴增戶外篩檢站

▲台南市長黃偉哲要求台南市衛生局規劃增設戶外篩檢站，衛生局東區衛生所先將示範設立快篩站，提供高風險群之COVID-19擴大篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲要求台南市衛生局規劃增設戶外篩檢站，衛生局東區衛生所先將示範設立快篩站，提供高風險群之COVID-19擴大篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強台南市防疫因應措施，台南市衛生局規劃增設戶外篩檢站，將醫療量能留給有需求的病患，備足醫療量能應戰，18日下午東區衛生所將示範設立快篩站，提供高風險群之COVID-19擴大篩檢，並交由台南市3間專責檢驗單位進行PCR檢測。

台南市衛生局東區衛生所將於18日下午2時至4時率先示範設立快篩站，提供高風險群之COVID-19擴大篩檢，並交由台南市3間專責檢驗單位進行PCR檢測；另外也將陸續於永康區、安南區、新營區設置，提供高風險族群（符合每天公告疫調足跡者，如近期有咳嗽、發燒、呼吸困難、腹瀉、嗅味覺異常等疑似COVID-19症狀），就近至衛生所快篩站進行篩檢。

▲台南市長黃偉哲要求台南市衛生局規劃增設戶外篩檢站，衛生局東區衛生所先將示範設立快篩站，提供高風險群之COVID-19擴大篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次快篩採取「深喉唾液」採檢，受檢者在獨立空間內，把「咽喉處唾液」吐進採檢盒中即可，唾液採檢後病患回家自主健康管理，等待24小時內PCR報告，陽性者以防疫專車接送至專責醫院住院、無症狀或輕症病例者經衛生局通報傳染病防治醫療網指揮官同意後至集中檢疫所收治。黃偉哲市長呼籲市民朋友應避免不必要的移動、活動或集會，且外出時應全程配戴口罩，如有疑問請撥打疫情通報專線1922。

衛生局表示採檢10個步驟如下：1、確認口罩有遮住口鼻。2、以酒精性乾洗手將雙手洗淨。3、打開檢體盒蓋。4、做出清喉嚨動作，清出咽喉處唾液、緊閉嘴唇使唾液分泌並停留在口腔內約1分鐘。5、拿下口罩將1至2ml唾液，輕柔吐入檢體盒內，避免唾液沾到檢體盒外。6、戴上口罩。7、蓋好並扭緊檢體盒蓋，確認沒有滲漏。8、以紙巾將檢體盒表面擦拭乾淨。9、將檢體盒交給採檢人員。
10、最後再以酒精性乾洗手將雙手洗淨。

▲台南市長黃偉哲要求台南市衛生局規劃增設戶外篩檢站，衛生局東區衛生所先將示範設立快篩站，提供高風險群之COVID-19擴大篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第一批接受篩檢之對象為搭乘5月14日火車117車次第2車廂之乘客，請符合資格之台南市市民，可以於上述時間前往各篩檢站接受服務；後續篩檢對象將陸續公告，請上衛生局網站查看，亦請各位市民朋友多加注意公告之訊息。

台南市衛生局提醒市民朋友，平時做好個人衛生及防疫措施，早晚定時量體溫，減少部必要的移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同守護社區防線，一同為台灣的防疫加油。

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