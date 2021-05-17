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防疫扯後腿！民眾黨籲側翼：戴好口罩、別亂噴口水

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站，有民眾穿著便利雨衣前來篩檢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，17日又爆出新高的333例確診個案，雙北地區更淪為重災區。對此，民眾黨發言人蔡峻維表示，在全台為疫情陷入惶惶不安時，竟有特定立場的側翼系統在動員帶風向，「成功中央攬、有錯雙北扛」，看了令人相當痛心。

民眾黨發言人蔡峻維表示，「3+11=812，這是因為開放3+11之後，華航機師及全台確診數」，本土疫情延燒，光是今天就增加333例，就在大家齊心抗疫的同時，卻有許多側翼趁機打口水戰、造謠、抹黑，批評地方首長「防疫擺爛」等，試圖將疫情爆發的主因推給認真防疫奔波的父母官，根本就是來亂的！

蔡峻維直言，這次防疫破口的關鍵，在於民進黨立委范雲「強烈建議」機組員居家檢疫政策改為3+11，加上諾富特混住造成群聚感染，讓疫情逐漸擴散到全台，截至今日為止超過812例確診。

華航至今只被開罰百萬，相關管理失能的董座像沒事的人，「強烈建議」的委員成天找側翼取暖，在全台為疫情陷入惶惶不安時，側翼趕快動起來帶風向，「成功中央攬、有錯雙北扛」，看了令人相當痛心。

蔡峻維說，更誇張的是，遵照中央疫情指揮中心指示，要求確診者主動聯繫自己的密切接觸者，也可以被抹黑是擺爛，良心到底何在。

「錯誤的政策造成防疫破口，卻由全台灣人民來承擔惡果。」蔡峻維表示，如今中央和地方都傾盡全力希望堵住疫情擴散，卻還有側翼在潑髒水、責怪地方首長，到底誰才是在疫情蔓延時見獵心喜、推卸責任的人，「抗疫期間，不要只會扯後腿，趕快戴好口罩、別再亂噴口水」。

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