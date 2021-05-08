六都「酒駕撞死數」誰最高？　正妹發言人點名這城市該檢討

▲台灣民眾黨發言人楊寶楨針對酒駕的議題，槓上立委鄭運鵬。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬日前在臉書發文表示，台北市大眾運輸便利與計程車滿街跑，所以酒駕肇事案件數比較低，這是全國人納稅養起來的，並非柯文哲比較厲害。對此民眾黨發言人楊寶楨提出數據反駁鄭運鵬，桃園 A1事故、酒駕撞死數最多。

楊寶楨在臉書發文指出，大眾運輸或許是其一因素，但並不會是全部。許多酒駕肇事發生在凌晨，公車捷運等大眾運輸已沒有營運。

楊寶楨提出數據，六都去年每10萬人酒駕肇事件數，台南市為18.1，居6都第1；其他依序為桃園市13.5、高雄市12.2、台中市5.8、新北市5、台北市2.4。而桃園酒駕抓到、A1事故、酒駕撞死的最多，一般事故跟受傷數也是桃園最多。

▲立委鄭運鵬認為台北市酒駕少，是因為大眾運輸以及計程車滿街跑。（圖／記者屠惠剛攝）



楊寶楨呼籲鄭運鵬，「除了玩鋼彈以外的時間，可以先多花些時間關心一下自家桃園市嗎？」而且不應直接把邏輯簡化為「地方預算多/大眾運輸發達=酒駕肇事件數低」。

楊寶楨反問鄭運鵬，以鄭委員的說法，難道只要以「台北資源多」為由，其他縣市首長就可以雙手一攤，不再想其他精進的辦法去改善嗎？去年高雄市長補選時，蘇貞昌院長幫陳其邁站台，直接宣布已核定高雄市4,000億元的投資、建設預算；更在陳其邁市長勝選時，強調「中央 會全力協助高雄」。

楊寶楨最後強調，民進黨既然已全面執政，只要有心，給予其他綠營執政縣市多一點資源，或是修法加重酒駕罰則，會是件難事嗎？