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快訊／台電宣布部分地區「緊急停電」　興達電廠1號機電量僅4成

▲▼無縣市最新消息。

記者許凱彰、閔文昱／綜合報導

台電17日晚間緊急停電通知，由於下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

據了解，停電群組為C、D兩組。南港、五股2地區已傳出部分停電。19時48分，總統蔡英文也致電關心該事件。另外，經濟部長王美花現在人在台電大樓商討停電後續事宜。

國內供電17日再傳警訊，依據台電官網資訊，高雄興達電廠中午一機組驚傳故障，台電表示，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於14時25分排除故障及測試完成，14時29分已點火重新升載併聯發電。

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依據台電官網顯示電力供應情況，高雄興達電廠一機組於中午時顯示為「故障」，影響約影響達50萬瓩供電，至於原因是否為超高壓變電所匯流排故障，台電內部開會釐清，主因為鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機。

台電表示，今日官網預估尖峰負載約3700萬瓩，但今天中午的實際負載已超過3744萬瓩，再次刷新歷年5月尖峰負載紀錄，已經超過2019年7月的用電尖峰3738.3萬瓩，同時也接近2020年的用電尖峰3802.0萬瓩；台電強調，目前除了修復機組重新升載發電外，也已增加備轉機組發電量能，正進行相應的電力調度。

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