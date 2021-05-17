快訊／高雄仁惠醫院「清零」匡列三圈人數曝！一檢結果時間點出爐

記者吳奕靖、許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區仁惠醫院傳出一名男員工有確診，衛生局緊急啟動「清零專案」，目前因為這起個案而匡列的人數137人，衛生局也同步通知採檢，要求結果出爐之前，不能外出。

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▲▼高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區一家醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市鳳山仁惠醫院17日傳出有1人疑似確診，高雄市衛生局17日晚間10點30分臨時在醫院外召開記者會說明，證實一名60多歲男行政人員確診，就醫採檢結果陽性。

據疫調結果，該名確診男子有萬華活動史，目前衛生局已安排患者入住隔離病房，另院內醫護55人已全數召回採檢，最快18日就會公布採檢結果。

▲▼高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區一家醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

初步清零計畫接觸者匡列原則分為三圈，第一圈醫院的工作人員有55人，住院病患有39人，總計採檢同時也要居家隔離的人數為94人，這一批人員採檢結果將在18日的清晨出爐。

第二圈是從5月7日到17日，有進出過醫院的外包廠商、家屬等，初步掌握有43人，也在今晚同步通知採檢，也要求他們結果出爐之前不可以外出。

最後第三圈的人，是從5月7日到17日，門診就醫的民眾以及家屬，將在18日的時候通知採檢，在檢驗結果出爐之前，一樣也不可以外出。

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