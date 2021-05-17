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5天內2度停電！政院官員：興達跳電導致停電，非因缺電

▲17日晚間台電再度全台分區供電，市府站到信義商圈部分停電但商家電力無虞，卻受到疫情衝擊商業區幾無人潮。（圖／記者張君豪攝）

17日晚間台電再度全台分區供電。（圖／記者張君豪攝）

記者陳家祥／台北報導

台電興達電廠在13日因人為因素誤觸按鈕，導致全台大停電，沒想到，17日興達燃煤1號機再度故障，導致17日晚間全台分區限電。政院人士強調，此次並非「缺電」，而是因為故障跳機、電廠恢復併聯需要升載時間，才會發生局部暫停供電狀況。而此次停電，也曝露出南電北送的脆弱。

針對一周內2度發生停電，羅秉成說，院長要求經濟部儘速恢復供電、妥善調配電力，減少對產業及民生的影響，之後也應徹查事故原因。因分區停電造成民眾生活不便與困擾，政院深表歉意。

政院人士強調，台灣供電仍舊足夠，沒有缺電問題，晚間分區停電主要受限於電網仍在維修中，加上有多達6組發電機系統正在進行例行歲修，才會在興達1號燃煤機發生故障時，無法順利接上。

政院人士指出，今年5月就已出現38度的高溫，加上以情影響導致許多民眾在家防疫，17日中午就出現3744萬瓩用電量，刷新歷年5月新高，以往7月的用電高峰期提早2個月到來。

也因為往年的高峰期都是在7月，因此台電在5月規劃核三廠1號機、林口3號機、大潭複循環6號機、協和4號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機等，6具發電機組系統進行年度歲修，目的就是希望能在用電高峰期供電無虞。

針對外界質疑缺電，政院人士強調，備轉容量足夠、下午也先啟用水力發電支援；到了晚間，則因水力發電支援減少，但興達電廠回復加入併聯需要升載時間，因此發生局部暫停供電狀況，「不是缺電」。

政院人士指出，不論是13日還是17日的停電，都不是缺電；上次停電是因操作錯誤，這次則是因電網故障跳機、導致同電網的區域限電。政院人士強調，「備轉容量率是足夠的」，本來預估要停電2輪、到10點30分才會恢復正常，但台電也搶在9點40分、僅限電1輪就結束分區限電。

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