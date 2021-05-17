快訊／新北即刻關閉釣蝦場、娃娃機店等8場所　違者重罰30萬！

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／新北報導

新冠肺炎疫情大爆發，全台17日新增333本土病例，新北市增加148例，其中板橋41例最多。為避免青少年前往具防疫風險之營業場所逗留形成群聚，新北市於今日公告8大類具防疫風險之營業場所，自即日起至5月28日禁止營業，違反規定且拒絕改善者，得依傳染病防治法處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

新北市政府經發局長何怡明表示，基於部分營業場所（如夾娃娃機店、小說漫畫出租、釣魚、釣蝦場）難以落實保持安全社交距離而形成群聚或因無人管理導致使用後無法立即清潔消毒等具防疫風險情事，故採嚴格管制以避免防疫破口，市府將不定時查察此類場所，請所有業者於這段時間共體時艱，配合關閉場所。

經發局補充，目前為疫情艱困時期，期望市民共體時艱，故除中央公告應關閉場所外，本市公告以下8類具防疫風險之營業場所自即日起暫停營業至5月28日，包含:



（1）自動選物販賣機（指提供消費者利用電氣及機械手臂或其他相當方式取得商品之遊樂機具；坊稱夾娃娃機）之專營場所。

（2）釣魚、釣蝦場及其他具前揭防疫風險之類似場所等。

（3）休閒活動場館（如桌遊店、橋牌社、棋藝社及其他類似場所等）。

（4）小說漫畫出租及其他具前揭防疫風險之類似場所等。

（5）互動式情境體驗服務業（如密室逃脫等）。

（6）實境體感應用服務業（如VR虛擬實境體驗館等）。

（7）經營經濟部評鑑之非屬電子遊戲機之機台（如卡片機等）所在營業場所。

（8）其他經本府認定並通知具前揭防疫風險之營業場所。