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陸官媒總編：台灣再不緊急封鎖「全島普篩」　將成東亞疫情震中

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

全台17日新增333例本土確診，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進下午指出，若民進黨再不採取緊急封鎖以及「全島普篩」等措施，將很快把台灣從「抗疫優等生」變成東亞的疫情震中。

胡錫進在微博上發文表示，台灣新增333例本土確診病例，這是局面已經失控的清晰信號。

▼北市環保局與國軍33化學兵群在萬華展開大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

胡錫進指出，如果民進黨再不採取全島全面抗疫動員和緊急封鎖等措施，再不斷然開展全島普篩，將很快把台灣從「抗疫優等生」變成東亞的疫情震中。

胡錫進強調，「如今關乎的是人命啊，希望民進黨當局此時此刻把台灣民眾的健康安全和生命放到至高無上的位置，把所有與抗疫無關的政治考慮拋開，動員全島緊急行動起來。」

胡錫進16日就曾針對台灣疫情發文，他表示，流調已經很難梳理清楚傳染鏈了，若想恢復大體零新增的局面，需要進行全島核酸普篩，查出所有感染者，「新冠病毒無孔不入，它可不分『民主』與否，與它鬥爭的嚴峻性全球是一樣的，台灣現在還來得及將疫情鎖住，當局的態度是關鍵。」

▼ 新北聯醫板橋院區急診室外快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,本日及明日的號碼牌皆已發放完畢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

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