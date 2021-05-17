火葬場變Buffet天堂！染疫屍只燒一半　讓流浪狗跑去啃屍吃到飽

▲燒不完的屍體，竟然成為流浪狗大餐。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎疫情肆虐，大量的死亡人數導致火葬場供不應求，除了出現大量屍體被丟到恆河的現象，奧里薩邦還傳出，由於火葬場裡大量遺體沒燒完，吸引許多飢餓流浪狗跑到這裡以屍體為餐的驚悚景象。

當地媒體報導，巴蘭吉爾縣(Balangir)比賈卡曼(Bijakhaman)當地火葬場被人發現，許多只被燒到一半的遺體竟然成為流浪狗大餐，到處可看到流浪狗拖著屍體跑的驚悚畫面，令死者家屬氣憤表示，「因為染疫死亡的人，我們已經接受遺體不會交給家人處理，但是至少要給他們有尊嚴的火葬」。

外界指控，負責火葬的人員執行一半就把沒火化的遺體丟在現場離開，執行人員反駁，「我被賦予要執行火葬的職責，而我也有徹底執行，我也不知道流浪狗所吃的屍體是從哪裡來的」。

許多民眾擔心，燒到一半的遺體因為被流浪狗拖到街上，恐怕造成病毒傳播，「政府的冷漠加速了染疫危機，我們每天都處在不安中」。目前當局已前往事發地點視察，承諾將依造準則處理遺體火化工作。