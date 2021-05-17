快訊／基隆市宣布了！ 18日起國三、高三生停止上課 記者郭世賢、莊智勝／基隆報導 全台疫情爆發，基隆市政府因應防疫政策，今（17日）宣布，自明天（18日）起，基隆市國三及高三生，停止上課。 [廣告]請繼續往下閱讀... ET快訊 快訊／新北市府員工傳確診 侯友宜證實「有1個個案」 快訊／社區有10％被感染 柯文哲：今天確診數大概比昨天高 全台「學校停課」懶人包！雙北停課至5/28 公私立托幼全停 快訊／雙北明起高中職以下停課 家長可請「防疫照顧假」 LIVE／雙北停課到5/28 柯文哲親上火線說明 快訊／雙北宣布：停課至5月28日 LIVE／疫情狂燒「國中小停課」？ 侯友宜最新說明 獨／確診男做筆錄3小時！1警慘隔離 萬華分局急大消毒 板橋男發燒昏倒路旁「竟是隔離失聯者」！2警助送醫嚇壞 快訊／開第一槍！高市宣布：高中以下可不到校上課 桃園確診足跡公布！去過全聯、家樂福 還搭937公車到圓山 快訊／亞東醫院「住院病人+看護」8人確診！ 陳時中下午2時說 快訊／基隆市宣布了！ 明起國三、高三生停課 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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