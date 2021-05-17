快訊／基隆市宣布了！　18日起國三、高三生停止上課

因應國內疫情升溫，高雄市政府教育局17日宣布，高雄市所屬「高級中等以下學校」學生因疫情因素有個別請假需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課，不列入出缺席紀錄，成績評量採多元方式處理，學校並應妥適規劃補課或線上課程。