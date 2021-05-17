麥當勞雙北門市、頂呱呱全店禁內用！各大速食店「防疫新規」一次看

▲麥當勞雙北門市今起禁止內用。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，16日再暴增206例本土案，目前雙北進入第三級警戒，而各大超商、賣場除禁止試吃、辦實體活動外也啟動實聯制、不開放休憩區等。《ETtoday新聞雲》也整理各大速食店的最新防疫規定，包括頂呱呱全門市禁止內用，漢堡王雙北、基隆地區門市同步暫停內用，而麥當勞則宣布於今日上午10時30分起台北、新北市門市也全不開放內用及廁所，民眾要多加注意。

●麥當勞

麥當勞自今（17）日上午10時30分起至5月28日，台北、新北2縣市所有門市不提供內用服務，同步不開放廁所，僅可使用外帶、得來速與歡樂送服務。其餘門市維持「實聯制」並啓動單一出入口，消費者進入餐廳前需配合掃描QR code登記留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本，體溫超過37.5度則請勿入內。除外，用餐區則全面採取梅花座，並持續關閉遊戲區，而各門市舉辦之生日派對、童樂故事屋等活動也一律取消。

●頂呱呱

頂呱呱全門市即日起禁止內用，僅提供外帶、外送服務，且外帶民眾須戴口罩、量測額溫、登記實聯制表單才可點餐。

●漢堡王

漢堡王於雙北、基隆地區門市即起暫停開放內用，僅提供外帶、外送服務；其餘門市維持實施實聯制，包括街邊店、商場店，凡到店消費者可使用登記表提供姓名、聯絡電話，也能掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀。

●肯德基

肯德基全門市目前實施「實聯制」，凡進入店內之消費者須掃描QR Code，未攜帶手機者則填寫紙本聯絡表，留下姓名、聯絡電話等資訊，門市也採出入口區隔，並於入口處安排人員協助進行手部消毒；另，進入店內需戴口罩，排隊、用餐也要保持社交距離，內用座位區則採梅花座。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡全門市目前實施「實聯制」，凡消費者進入店內須請配合掃描QR code登記，未攜帶手機則登記資料於紙本，並以單一出入口進出店鋪，座位客席也皆設有隔板。除外，門市每日也定時使用漂白水消毒，店員入店皆有進行體溫檢測、工作時戴口罩、不定時進行手部消毒，同時提供洗手台及除菌酒精，提醒消費者用餐前先洗手。

●必勝客

必勝客實施「實聯制」，凡進歡樂吧餐廳（全台共4間）須留下姓名、聯絡電話，而賣場店則同賣場標準實施。另，針對全台門市進行每小時消毒相關烹調器具、菜單、自動門作業等，並於門市地板貼設標示貼紙，引導消費者保持安全距離排隊動線，消費者入店也須量體溫等。