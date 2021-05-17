快訊／亞東醫院8人確診「院內感染」　醫院聲明：住院病人只出不進

▲亞東醫院。（圖／記者陳雕文攝）



記者徐政璿／新北報導

新北市亞東醫院爆出院內感染，病患、看護共有8人確診新冠肺炎。對此，新北市長侯友宜10點30分緊急召開記者會宣布最新措施，亞東醫院稍早也發出聲明，住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢。

亞東醫院上午證實，有住院病患確診。該患者為5月10日由急診的新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

院方表示，目前累積已有7位陽性個案，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。

新北衛生局表示，對於亞東醫院的狀況全盤掌握，院方已立即作出應變措施，包括病房以分艙分流收治及只進不出方式管控，有接觸的醫護人員目前已全部匡列採檢。

亞東醫院聲明稿

本院於5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。目前累積已有7位陽性個案。

所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。

因應院內的病患院內傳染與外界疫情嚴峻情勢，本院措施:

1. 門診降載，以Line,簡訊推播並在官網、FB通知民眾，非緊急需要請延後看診與檢查

2. 住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢

3. 擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢

4. 對住院病人擴大篩檢

5. 8D與6B進行環境清消，派遣另一組醫護人員進駐

6. 全院醫護防護升級，注射疫苗

7. 院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢

8. 因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排

9. 緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍