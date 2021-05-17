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亞東醫院隱匿「7人確診」　護理師怒批像集中營：只會檢討誰爆料

▲▼亞東醫院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新北市亞東醫院遭護理師踢爆隱匿確診病患，護理師指出院所就像集中營一樣基層敢怒不敢言。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／綜合報導

醫者父母卻失去職業道德！新北市板橋亞東醫院遭護理師踢爆院內有7名住院病患確診，稍早亞東醫院證實為院內傳播鍊。護理師憤怒地向《ETtoday新聞雲》表示，上位者只會隱匿疫情，高喊共體時艱的口號，根本無視嚴重性；他無奈說「太像集中營，只會檢討誰爆料」，高層不會檢討政策或作法哪裡做錯，僅會選擇掩蓋事實。

擔任亞東醫院護理師的K小姐16日向《ETtoday新聞雲》記者爆料，健保房病患於12日先確診，而旁邊兩床病患先後進行採檢，分別得到二採、三採轉陽性確診的結果，而照顧該房病患的2名看護也確診，整間健保房淪陷，接著傳染到其他病房，但亞東醫院卻僅向同仁表示「不要緊張」。

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▲▼ 新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢 。（圖／記者李毓康攝）

板橋亞東醫院爆發院內感染。（圖／記者李毓康攝）

K小姐氣憤表示，「其實傳播的途徑很明確，但上頭長官選擇都不要說，訊息都鎖死，不讓媒體報，讓民眾以為沒事，這才形成所謂的『隱形傳播鏈』啊！因為大家有可能在毫不知情的狀況下接觸到確診者！或是在不知情的狀況下踏進醫院。」

▲▼亞東醫院副院長邱冠明。（圖／記者黃彥傑攝）

亞東醫院副院長邱冠明17日出面說明。（圖／記者黃彥傑攝）

K小姐無奈向記者訴苦，身為亞東員工，真的不敢說甚至不敢爆料，因為整個體制宛如「集中營」，高層只會檢討是誰爆料，並不會檢討政策或是做法哪裡有不對之處！K小姐更形容實際上，就是「你們先去死，你們很偉大。」

經媒體爭相報導，亞東醫院17日才願鬆口表示，在5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。目前累積已有7位陽性個案。

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