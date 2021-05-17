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日本50%地區爆炸性感染！政府急祭嚴格措施　戴口罩聚餐、禁飲酒

▲▼日本頒布緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本頒布緊急狀態至5月31日。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本境內新冠疫情持續嚴峻，在全境47個都道府縣中，有22個都道府縣疫情出現「爆炸性感染擴大」趨勢，幾乎佔了全國半數。日本16日通報，單日共有5261人確診，但疫苗接種率僅3%。

日本疫情再延燒！　「緊急事態」擴大至9都道府縣

日本首相菅義偉14日宣布，東京、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡、北海道、岡山、廣島9個都道府縣，自5月16日至31日全面實施「緊急事態宣言」，而適用「防止蔓延等重點措施」的地區也擴大實施至埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重、愛媛、沖繩、群馬、石川及熊本10縣。

▲▼日本頒布緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲在緊急狀態下，多個縣的室內營業場所並被迫關閉。（圖／達志影像／美聯社）

政府祭嚴格管制措施！　餐館「未按防疫政策」開罰5萬　

隨著疫情升溫，這些縣市的政府紛紛祭出嚴格的管制措施，勢要將打斷疫情的傳播鏈。日本政府要求，所有大型商業設施等必須停業，或將營業時間縮短至晚上8點，而大型活動只可讓50%的場館容納人數，或最多5000人入場。

東京都要求縣內所有電影院和保齡球館關閉、劇院和遊樂場則以限制人數和縮短時間為條件允許營業。大阪知事吉村洋文則要求縣內餐飲店，在管制期間必須提前在晚間8點打烊，並在店內裝置防止飛沫的壓克力板等防疫措施，否則將被開罰20萬日圓（約新台幣5萬元）的行政罰鍰。

▲▼日本頒布緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本不少地區頒布禁酒令。（圖／達志影像／美聯社）

餐廳內用限制多　聚餐需「全程戴口罩」

此外，餐飲店必須安裝二氧化碳濃度偵測裝置，以落實「室內換氣」，避免群眾因在店內用餐而爆發群聚感染。政府也規定，所有在餐飲店內用的顧客，必須戴口罩聚餐，「除了張口吃東西外，都應該戴好口罩」。

埼玉、千葉和神奈川縣還籲請餐廳不要賣酒精飲料。另外，3縣也要求縣內所有大型商業設施強化入場管制，同時還呼籲縣民盡量少外出、不要往來於發布緊急事態宣言的地區，也不要在公園等處喝酒。

▲▼日本頒布緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本許多商店被迫縮短營業時間。（圖／達志影像／美聯社）

民眾累了！3度進入緊急狀態呈「防疫疲乏」　專家憂：很危險

據《讀賣新聞》報導，正面臨第4波疫情的日本，如今已是第3度發布緊急事態宣言了。其中，許多民眾更是遠距上班長達1年有餘，面對這樣無法喘息的日常，生活何時才能回歸正軌無法預測，讓日本人自己都喊「真的累了」，還因此出現「防疫疲乏」。部分有心人士更趁機散播陰謀論，讓專家憂心，日本將走向更危險的處境。

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