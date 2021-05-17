夜湧160人搶快篩！彰化醫院今改「預約篩檢制」：符合資格才篩檢

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化確診的案例「葡萄媽」日前曾前往花壇參加喜宴，導致現場賓客1300人全數遭到匡列，部立彰化醫院16日深夜因此湧進逾百名民眾快篩，但由於現場人數過多、且夜間醫護人力不足，還一度傳出有民眾不耐久候而當場飆罵。今（17日）上午，彰醫急診室外已不見排隊人潮，院方也表示，今起將採「預約篩檢制」，符合資格的民眾上網預約後才能受理篩檢。

▲部立彰化醫院昨夜湧入篩檢人潮。（圖／民眾提供）



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彰化衛生局16日晚間發布緊急快篩動員令，表示「葡萄媽」8日中午曾前往花壇全國麗園2樓參加喜宴，同桌的還有3人確診，因此現場1300名賓客全數遭到匡列，要求先自主健康管理14天，如有異狀可前往醫院進行篩檢。消息一曝光後，民眾恐慌的情緒立即引爆，16日深夜部立彰化醫院急診室即湧入人潮排隊採檢。

雖醫院是24小時運作，但夜間醫護人力不足，能進行快篩的醫師僅有1人，無法在短時間內消化逾百名民眾，現場頓時大排長龍，還一度傳出有人等候了2個小時，因健保卡被收走，即便不想篩也走不了，因此情緒失控大聲飆罵。

今早《ETtoday新聞雲》重返彰醫急診室，已不見昨夜人潮；院方也表示，昨湧入大量民眾進行篩檢，院方也啟動了三線採檢，搶在午夜前全數篩檢完畢，共計有160人完成篩檢。院方表示，今起改採「預約篩檢制」，以避免再出現大批人潮情況，目前正在趕寫程式中，今天（17日）將在彰化醫院官網公告，受理符合資格的民眾上網預約，在預約時間才能到場篩檢，並將篩檢站設於醫院後門的停車場。

▼彰化醫院急診室今早已不見排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）