　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜湧160人搶快篩！彰化醫院今改「預約篩檢制」：符合資格才篩檢

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化確診的案例「葡萄媽」日前曾前往花壇參加喜宴，導致現場賓客1300人全數遭到匡列，部立彰化醫院16日深夜因此湧進逾百名民眾快篩，但由於現場人數過多、且夜間醫護人力不足，還一度傳出有民眾不耐久候而當場飆罵。今（17日）上午，彰醫急診室外已不見排隊人潮，院方也表示，今起將採「預約篩檢制」，符合資格的民眾上網預約後才能受理篩檢。

彰化喜宴3人確診，百位民眾半夜湧急診快篩。（圖／民眾提供）

▲部立彰化醫院昨夜湧入篩檢人潮。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化衛生局16日晚間發布緊急快篩動員令，表示「葡萄媽」8日中午曾前往花壇全國麗園2樓參加喜宴，同桌的還有3人確診，因此現場1300名賓客全數遭到匡列，要求先自主健康管理14天，如有異狀可前往醫院進行篩檢。消息一曝光後，民眾恐慌的情緒立即引爆，16日深夜部立彰化醫院急診室即湧入人潮排隊採檢。

雖醫院是24小時運作，但夜間醫護人力不足，能進行快篩的醫師僅有1人，無法在短時間內消化逾百名民眾，現場頓時大排長龍，還一度傳出有人等候了2個小時，因健保卡被收走，即便不想篩也走不了，因此情緒失控大聲飆罵。

今早《ETtoday新聞雲》重返彰醫急診室，已不見昨夜人潮；院方也表示，昨湧入大量民眾進行篩檢，院方也啟動了三線採檢，搶在午夜前全數篩檢完畢，共計有160人完成篩檢。院方表示，今起改採「預約篩檢制」，以避免再出現大批人潮情況，目前正在趕寫程式中，今天（17日）將在彰化醫院官網公告，受理符合資格的民眾上網預約，在預約時間才能到場篩檢，並將篩檢站設於醫院後門的停車場。

▼彰化醫院急診室今早已不見排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼部立彰化醫院湧進民眾搶篩檢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼部立彰化醫院湧進民眾搶篩檢。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
台中重慶國小確診女童足跡曝！　跟阿嬤參加進香團雙雙染疫
快訊／麥當勞「雙北門市禁止內用」　廁所也不開放
亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診！29名護理師遭隔離：救救
快訊／跟進雙北！高市宣布：高三、國三生可請假不到校
快訊／跟進雙北！高市宣布：高三、國三生可請假不到校
快訊／西堤沒裝「餐飲隔板」　遭罰1.5萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他住萬華附近「公司說篩檢陰性才能上班」　醫高鐵上一聽：憂心

台中重慶國小確診女童足跡曝！　跟阿嬤參加進香團雙雙染疫

雙北三級後首個上班日！北車超空蕩　台鐵通勤族上車驚：居然有空位

台中確診者到過宮廟！上百學生「同框祈福」　市府出示監視器回應了

4／6就發病源頭難追！感染鏈「已有多條」　專家：重點是清零

快訊／跟進雙北！高雄市教育局宣布：高三、國三生可請假不到校

同島一命！　網發起「店家不戴口罩就拒買」運動：防疫一起來

夜湧160人搶快篩！彰化醫院今改「預約篩檢制」：符合資格才篩檢

快訊／雙北三級警戒首個上班日！　直擊捷運現場

北市新設第5快篩站一早近百人排隊　民眾自備椅子卡位

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

前車安全帽上驚見巨大蟑螂亂竄 騎士陷苦惱：不知道好像比較好

他住萬華附近「公司說篩檢陰性才能上班」　醫高鐵上一聽：憂心

台中重慶國小確診女童足跡曝！　跟阿嬤參加進香團雙雙染疫

雙北三級後首個上班日！北車超空蕩　台鐵通勤族上車驚：居然有空位

台中確診者到過宮廟！上百學生「同框祈福」　市府出示監視器回應了

4／6就發病源頭難追！感染鏈「已有多條」　專家：重點是清零

快訊／跟進雙北！高雄市教育局宣布：高三、國三生可請假不到校

同島一命！　網發起「店家不戴口罩就拒買」運動：防疫一起來

夜湧160人搶快篩！彰化醫院今改「預約篩檢制」：符合資格才篩檢

快訊／雙北三級警戒首個上班日！　直擊捷運現場

北市新設第5快篩站一早近百人排隊　民眾自備椅子卡位

北市第5快篩站一早百人排隊　黃珊珊：沒症狀者暫緩檢驗

快訊／台股暴跌500點後迅速拉回　蘇貞昌：緊盯股匯動態

挨大谷逆轉轟吞本季首敗　紅襪終結者狂讚：最有天賦的球員

他住萬華附近「公司說篩檢陰性才能上班」　醫高鐵上一聽：憂心

台中重慶國小確診女童足跡曝！　跟阿嬤參加進香團雙雙染疫

雙北三級後首個上班日！北車超空蕩　台鐵通勤族上車驚：居然有空位

台中確診者到過宮廟！上百學生「同框祈福」　市府出示監視器回應了

股匯雙殺！新台幣早盤貶逾7分　來到28.09元

2021上海廣播節在辰山植物園開幕　黃河大合唱掀高潮

約旦河西岸「猶太教堂看台」倒塌！　至少2死逾百傷

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

3縣市一夜變色！今年493例本土確診地圖曝　新北破200

首間百貨5／17起「停業5天」

彰化百人湧急診快篩　等2小時怒罵

快訊／彰化衛生局發布「緊急動員令」！火速匡列1300人

快訊／輔大進修部學生「確診」　校方回應了

1員工傳「無症狀感染」！　和碩緊急大消毒

北部年輕人回中南部　醫：這下麻煩了！

竹縣3例疫調罵翻　網tag盧秀燕：教一下好嗎

更多熱門

相關新聞

住萬華附近「公司說篩檢陰性才能上班」　醫一聽：憂心

住萬華附近「公司說篩檢陰性才能上班」　醫一聽：憂心

醫師林靜儀表示，搭高鐵聽到一名乘客講電話說，「因為我住萬華附近，公司說篩檢陰性才能上班」，讓她聽了有點憂心。她強調，陰性報告不是護身符，拿到陰性報告之後趴趴走，「如果是偽陰性，更糟！」

雙北三級後首個上班日！台鐵人少了

雙北三級後首個上班日！台鐵人少了

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

快訊／麥當勞雙北門市禁止內用

快訊／麥當勞雙北門市禁止內用

快訊／台股暴跌近5百點！上週低點15165未跌破　台積電跌逾2％

快訊／台股暴跌近5百點！上週低點15165未跌破　台積電跌逾2％

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化篩檢快篩影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

本土疫情升溫！全台停課懶人包看這裡

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

「等劉詩詩離婚打卡」撐3年宣布停更

他曝「與萬例的距離」恐逆轉：兩週內升到第四級

店員心聲「請關掉Face ID解鎖」！1動作增加染疫風險

蔡阿嘎籲別搶購　結果購物車塞滿

竹縣公布3確診疫調　皆未涉公共場所

3縣市一夜變色！今年493例本土確診地圖曝　新北破200

首間百貨5／17起「停業5天」

彰化百人湧急診快篩　等2小時怒罵

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面