獨／高雄林園賣場深夜照曝光！居民揭內心陰影面：颱風要來了嗎？

▲居民拍下16日晚間林園一間賣場貨架情況，讓他質疑是不是「颱風要來嗎」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中央疫情管制中心宣布單日確診人數達206人，這讓高雄市林園、大寮區的民眾心理有了莫名沈重壓力，這個低氣壓反映在了物資上頭，就有民眾拍下林園、大寮的賣場照片，只見到貨架全都空了，原來全部都被搶空了！民眾說：「不說被搶光了，還以為是新店正準備要開幕，貨沒上齊。」

根據民眾投訴給《ETtoday新聞雲》的影片與照片，林園地區的賣場貨架上根本就是「清空」了，民眾說16日中午去買的時候，泡麵跟罐頭全部被掃光光，甚至也有民眾質疑「這是颱風要來了嗎？」，貨架什麼都沒有，要不是有價目牌，才知道之前擺得應該是的是泡麵。不只是泡麵，民眾也錄下了衛生紙也幾近被掃空。

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▲居民拍下16日晚間林園一間賣場貨架情況，讓他質疑是不是「颱風要來了嗎」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲居民拍下16日晚間林園一間賣場貨架情況，讓他質疑是不是「颱風要來了嗎」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲居民拍下16日晚間林園一間賣場貨架情況，讓他質疑是不是「颱風要來了嗎」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



詢問民眾是怎麼時候發生的，他表示之前大寮雖然有傳出一名確診案例來到王爺廟進香，不過當地居民還沒有這麼害怕，更別提鄰近周邊的林園居民，直到16日中央疫情管制中心宣佈，單日確診數量來到206例，才讓大家覺得事態好像有點嚴重。

投訴民眾頗為抱怨，以為物資會像是電視新聞報導當中，政治人物講得一樣「沒有問題」，所以才沒急著掃貨，直到晚間九點才晃到賣場想要採買物資，才看到了這一幕，讓他只好拍下這一幕，向《ETtoday新聞雲》來揭露之外，也放到自己臉書紀念反諷：「這是颱風要來了嗎？」

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